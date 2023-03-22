Макароны сдержали инфляцию

В Татарстане по итогам февраля 2023 года годовая инфляция оказалась ниже, чем была в январе. Прирост цен на товары и услуги в годовом выражении составил 10,7%, сообщил Нацбанк республики. Такую динамику регулятор объяснил «рекордным урожаем зерновых», который собрали в прошлом году аграрии Татарстана, а также «сдержанным потребительским спросом» на товары длительного пользования. Эксперты считают, что реальная инфляция в регионе может быть «несколько выше», но также замечают, что «потребительский сектор сжимается». По их мнению, власти смогут удержать инфляцию к концу года в пределах 11-12%. Регулятор же обещает, что инфляция в 2023 году будет 5-7%.

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Согласно данным Нацбанка Татарстана (является отделением Волго-Вятского управления ЦБ РФ), годовая инфляция в республике в феврале 2023 года составила 10,74%. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе, где товары и услуги в среднем подорожали на 10,9%. В целом по России инфляция достигла почти 11%.

По итогам января этого года, инфляция в Татарстане достигала 11,55%. Таким образом, рост цен замедлился на 0,81 процентных пункта. «Замедление роста цен в республике связано со снижением давления со стороны издержек производителей продуктов питания, сдержанным потребительским спросом на товары длительного пользования, а также с влиянием эффекта высокой базы прошлого года»,— сообщили в Нацбанке региона.

Годовой прирост цен на продукты питания в Татарстане в феврале составил 10,07% после 10,94% месяцем ранее. По данным регулятора, на такую динамику «продолжил влиять рекордный урожай зерновых, собранный в прошлом сезоне отечественными аграриями».

В том числе высокие объемы сбора пшеницы привели к снижению оптовых цен на зерно. В результате сократилось затраты перерабатывающих предприятий. Это ускорило снижение цен на муку и замедлило годовой рост цен на макароны. Таким же образом увеличение сбора гречихи, овса и гороха повлияло на снижение цен на крупы и бобовые.

В Нацбанке также отметили увеличение урожайности и объемов сбора сахарной свеклы в 2022 году, в результате чего в республике возросло производство сахара. «Это способствовало насыщению рынка и продолжению замедления годового роста цен на сахар-песок»,— объяснил регулятор. Соответственно замедлились цены и на кондитерские изделия, говорится в его сообщении.

Из-за роста производства комбикормов снизились затраты животноводческих ферм. В результате замедлился рост цен на говядину, а мясо птицы в годовом выражении даже подешевело.

Прирост цен на непродовольственные товары в Татарстане составил в феврале 10,32% после 11,29% в январе. Нацбанк отмечает, что здесь «в основном продолжала влиять сдержанная активность потребителей». Например, жители Татарстана отмечают небольшой спрос на покупку новых автомобилей. На фоне расширения предложения азиатских брендов, рост цен на легковые машины замедлился. Также увеличилось предложение электротоваров, из-за чего снизился прирост цен на стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и другую бытовую технику. «По тем же причинам усилилось годовое снижение цен на смартфоны, беспроводные наушники и телевизоры»,— указали в Нацбанке.

Цены на услуги в Татарстане в феврале оказались на 12,35% выше, если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года. В то же время в январе этого года годовая инфляция в этом секторе была еще больше — 12,83%. «В феврале прошлого года некоторые онлайн-видеосервисы приняли решение о повышении стоимости услуг. В этом году на фоне ослабления спроса из-за предстоящего исключения из подписки некоторых востребованных сериалов и кинофильмов цены не увеличивались»,— приводит пример Нацбанк.

Регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции «временно опустится ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны прошлого года». Однако во втором полугодии значения годовой инфляции вновь будут расти. Банк России рассчитывает, что «в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году».

Как сообщал „Ъ“, по итогам 2022 года цены на товары и услуги в Татарстане выросли на 11,37%. Резкий рост цен начался после объявления спецоперации РФ на Украине. Например, в апреле продукты и непродовольственные товары подорожали в среднем более чем на 20%. Однако позднее цены на товары стали снижаться. По итогам года снизился оборот розничной торговли в Татарстане на 3,1%. При этом в непродовольственном секторе падение достигло почти 9%.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский не исключает, что «в реальности инфляция несколько выше», поскольку статистика может не учитывать расходы на лечение, образование, повышение квалификации. «Полагаю также, что в Татарстане, как и в России в целом, за последний год снизилась потребительская активность в разрезе покупки товаров длительного пользования: горизонт планирования сократился, у многих снизились доходы, и, таким образом, это не инфляция невысокая, это скорее потребительский сектор сжимается, и для экономики это не слишком полезно»,— говорит он. По его мнению, в этом году инфляцию удастся удерживать в пределах 11-12%, в том числе «и статистическими, и экономическими методами». «Многое будет зависеть от успехов внешнеэкономической политики, которая должна открыть новые рынки сбыта для наших экспортеров, новые каналы закупки потребительских товаров, поставки которых попали под санкции или их побочные эффекты»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов