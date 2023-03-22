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Инвестору потребовалась дозаправка

Первую в Башкирии АЗС сети Irbis признали незаконной

Арбитражные суды двух инстанций отказали топливной компании «Ирбис-РБ», бенефициаром которой является предприниматель из Татарстана Ринат Гаптельхаков, в признании права собственности на автозаправочный комплекс Irbis в селе Зубово, у трассы Уфа—Оренбург. Это первая в Башкирии АЗС одноименной сети, построенная в рамках реализации масштабного инвестпроекта на участке, предоставленном в аренду без торгов. Выяснилось, что администрация Уфимского района не выдала компании разрешение на строительство объекта. Суды пришли к выводу, что «Ирбис-РБ» не приняла мер по легализации самовольной постройки, и теперь, как отмечают юристы, АЗС стоимостью 120 млн руб. грозит снос. Компания подала кассационную жалобу.

Фото: Официальная группа сети АЗС Irbis "Вконтакте"

Фото: Официальная группа сети АЗС Irbis "Вконтакте"

Арбитражный суд Уральского округа 6 апреля рассмотрит кассационную жалобу топливной компании «Ирбис-РБ» на решения судов двух нижестоящих судебных инстанций. Год назад «Ирбис-РБ» подал иск к администрации Уфимского района с требованием признать право собственности на построенный многотопливный автозаправочный комплекс площадью 193 кв. м в селе Зубово Уфимского района Башкирии.

В материалах дела сообщается, что в начале 2021 года министерство торговли и услуг Башкирии заключило с компанией соглашение об обеспечении реализации масштабного инвестпроекта, который внесли в перечень приоритетных. В апреле глава Башкирии Радий Хабиров распорядился предоставить «Ирбис-РБ» в аренду без торгов участок площадью 5 тыс. кв. м вдоль трассы Уфа—Оренбург на Электрозаводской улице. Министерство земельных и имущественных отношений республики заключило с инвестором договор аренды, срок которого истекает в апреле 2024 года.

Истец заявил, что подавал в администрацию Уфимского района заявление о выдаче разрешения на строительство, но муниципалитет сначала потребовал согласовать проектную документацию с ФКУ Упрдор «Приуралье». В ответ на обращение «Приуралье» направило техтребование и условия по объекту дорожного сервиса. В декабре 2021 года компания вновь обратилась в администрацию за выдачей разрешения, но ей было отказано, поскольку на участке уже велись строительные работы без разрешительной документации.

В январе прошлого года «Ирбис-РБ» принял законченный объект у подрядчика, после чего в марте подал заявление о выдаче разрешения на ввод его в эксплуатацию. Администрация отказала на том основании, что разрешение на его строительство не выдавалось.

ООО «Топливная компания „Ирбис-РБ“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Авдон Уфимского района в октябре 2020 года. Предприятие занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной собственник — татарстанский предприниматель Ринат Гаптельхаков, совладелец топливной компании «ТранзитСити», развивающей сеть придорожных комплексов АЗС под брендом Irbis. В 2021 году убыток «Ирбис-РБ» составил 3,3 млн руб.

В октябре прошлого года арбитражный суд Башкирии отказал «Ирбис-РБ» в иске, отметив, что при капработах разрешение на строительство является обязательным, а в его отсутствие процедура не может быть признана соответствующей требованиям градостроительного законодательства. В связи с этим АЗС является самовольной постройкой. Также суд установил, что компания не полностью соблюла техтребования «Приуралья», не предоставила доказательств соблюдения правил безопасности автогазозаправочных станций, утвержденных Ростехнадзором. Кроме того, участок находится в подзоне приаэродромной территории уфимского аэропорта, поэтому размещение АЗС должно быть согласовано с Федеральным агентством воздушного транспорта, однако такое согласование истец не получал, отмечается в решении.

В апелляционной жалобе «Ирбис-РБ» заявил, что полностью выполнил требования «Приуралья», так как управление согласовало ввод АЗС в эксплуатацию. Однако в декабре апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения, поддержав выводы суда первой инстанции.

Представитель «Ирбис-РБ» Андрей Нечаев сообщил „Ъ“, что комплекс соответствует всем нормам, все необходимые документы были представлены. «Почему такие решения вынесли суды, мне непонятно»,— заявил собеседник. Он оценил объем вложений в АЗС в размере 120 млн руб.

«Спор является наглядной иллюстрацией взаимодействия государства и бизнеса, когда за лозунгами и декларациями о необходимости поддержки и развития предпринимательства стоят реальные административные препоны, препятствующие этому развитию и отбивающие всякую охоту у бизнеса вести какие-либо дела с государством»,— комментирует ситуацию партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Он отмечает, что кассационный суд не вправе давать переоценку доказательствам, сделанную нижестоящими судами. «Последствием признания постройки самовольной является ее снос или приведение в соответствие с установленными требованиями, других последствий закон не предусматривает»,— заключил юрист.

Влада Шипилова

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