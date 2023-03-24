Марина Алексеева: «Изображение меня уводит и движет моей рукой»

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- О керамике в Мухинском училище
В те годы отделение керамики в «Мухе» было самым продвинутым и современным, там можно было делать все что угодно: нашим педагогом была Ольга Некрасова-Каратеева, она входила в группу «Одна композиция» — это было объединение прогрессивных керамистов, которым многое дозволялось, потому что они занимались как бы прикладным искусством.
- О сотворении мира
«Коробочки» возникли, потому что я хотела делать свой мир. Меня впечатляли панорамы и диорамы — тогда их было очень много, Бородинская панорама и так далее. Мне казалось, это так классно, когда настоящий предмет превращается в изображение предмета. Я не могла делать большие диорамы, но маленькую-то могла — так получились «лайфбоксы». Раньше я себя не ощущала художником, работающим со временем,— думала, что я «стационарный» художник. Но когда добавляется фактор длящегося во времени изображения и звука, происходит смешение всего и вся, получается настоящее синтетическое произведение.
- О движущемся изображении
Когда я начинаю что-то делать с изображением, изображение меня уводит и движет моей рукой, оно само начинает происходить, я сама не знаю, что это будет потом, во что превратится. Какой-то общий сюжет я могу держать в голове — к примеру, это про матроса, но что с ним будет происходить, я заранее никогда не знаю.