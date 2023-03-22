Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краевым властям понадобился гараж и участок за пермским «Муравейником»

Администрация Перми внесла на рассмотрение городской думы вопрос о передаче в региональную собственность еще одного участка в центре краевой столицы. По данным сайта думы, речь идет об участке площадью в 0, 05 га за краевым центром «Муравейник» по адресу: ул. Пушкина, 76. Также краевые власти просят передать им расположенный на этом участке гараж площадью 200 кв.м. В мэрии оперативно не прокомментировали предложение о передаче участка.

Фото: Google Maps

Фото: Google Maps

Напомним, на эту думу администрация Перми вынесла предложение о передаче в краевую собственность участка в 0, 4 га по адресу ул. Куйбышева, 80а, за краевым центром «Пермская синематека».

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...