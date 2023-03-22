Краевым властям понадобился гараж и участок за пермским «Муравейником»

Администрация Перми внесла на рассмотрение городской думы вопрос о передаче в региональную собственность еще одного участка в центре краевой столицы. По данным сайта думы, речь идет об участке площадью в 0, 05 га за краевым центром «Муравейник» по адресу: ул. Пушкина, 76. Также краевые власти просят передать им расположенный на этом участке гараж площадью 200 кв.м. В мэрии оперативно не прокомментировали предложение о передаче участка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Maps Фото: Google Maps

Напомним, на эту думу администрация Перми вынесла предложение о передаче в краевую собственность участка в 0, 4 га по адресу ул. Куйбышева, 80а, за краевым центром «Пермская синематека».