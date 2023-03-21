Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут посетила Ярославскую область

Заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут посетила Ярославский региона и обсудила с губернатором Михаилом Евраевым участие области в федеральной программе комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева — глава Ярославской области Михаил Евраев, справа — заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Слева — глава Ярославской области Михаил Евраев, справа — заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«В целом министерство дает нам большие возможности по строительству и ремонту сельской инфраструктуры: дорог, детских садов и других объектов. У ведомства очень четкие критерии участия в программе, и этот подход создает конкурентную среду, мы понимаем, что победа зависит от нас, и стараемся делать максимальное количество качественных заявок. Ярославская область подала на конкурсный отбор в Минсельхоз России на 2024 – 2025 годы 18 проектов комплексного развития сельских территорий стоимостью 4,4 млрд руб., еще четыре заявки на 317 млн руб. поданы по проектам улучшения транспортной инфраструктуры»,— сказал господин Евраев.

Оксана Лут посетила школу на 55 учеников в селе Марково Ростовского района, построенную на средства федеральной программы в 2022 году году при контроле областного правительства. Первых учащихся школа примет 1 сентября 2023 года.

«Знаю, что во время строительства возникли проблемы с подрядчиком, и только благодаря губернатору школа в Маркове была достроена фактически за четыре месяца, хотя нам это казалось практически невозможным. Школа прекрасная, много современного оборудования, и детям должно быть там очень интересно»,— отметила госпожа Лут.

Региональный департамент образования планирует при поддержке предприятий АПК открыть на базе этой школы агрокласс. В нем дети смогут познакомиться с направлениями «Введение в агробизнес», «Биоинженерия», «Ветеринария».

Также губернатор сообщил, что в этом году благодаря поддержке Минсельхоза регион приступил к возведению школы в поселке Заволжье. Объем вложений в проект – более 630 млн руб. Учреждение рассчитано на 350 учащихся с 1 по 11 класс. На территории школы сделают футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, зону отдыха.

Также на средства программы Минсельхоза, реализацию которой в регионе контролирует областное правительство, планируется провести интернет и построить электросети в Заволжье, а в деревне Пестрецово — многофункциональный центр.

Алла Чижова