Хоккею взятка не помеха

В Ленинском райсуде Уфы прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении 27-летнего нападающего магнитогорского хоккейного клуба «Металлург», бывшего игрока ЦСКА Семена Кошелева, обвиняемого в даче взяток. По версии следствия, спортсмен, не желая служить в армии, через посредника в Уфе купил военный билет, а потом за взятку поступил в УГНТУ. Подсудимый признал вину. Следующее судебное заседание назначено на 4 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семен Кошелев (справа)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Семен Кошелев (справа)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Уфы прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении 27-летнего хоккеиста Семена Кошелева. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредника (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (ч. 4 п. «б» ст. 291 УК РФ).

Отвечая на вопросы судьи Эльвиры Якуповой, Семен Кошелев пояснил, что имеет неполное высшее образование и является военнообязанным.

Представитель гособвинения пояснил в суде, что не ранее 2019 года подсудимый, будучи в Уфе, попросил своего знакомого Фарита Самигуллина помочь ему в получении военного билета, не проходя службу в армии. Последний согласился оказать услугу за 40 тыс. руб. Эти деньги, пояснил Самигуллин, предназначались начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константину Выропаеву.

Ради постановки на воинский учет Семен Кошелев временно прописался в Уфе на улице Адмирала Ушакова.

Позднее, продолжил гособвинитель, Семен Кошелев вновь обратился за помощью к Фариту Самигуллину: в этот раз спортсмену понадобился диплом о высшем образовании.

«При этом сообщил, что фактически проходить вступительные испытания, а в дальнейшем промежуточную аттестацию, посещать занятия учебного заведения он не желает из-за отсутствия времени»,— отметил гособвинитель.

Фарит Самигуллин, который был в «хороших взаимоотношениях» с директором Института нефтегазового бизнеса при Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) Татьяной Лейберт, предложил спортсмену зачисление на заочное отделение вуза без экзаменов. За это он попросил у подсудимого 270 тыс. руб. Спортсмен выплатил эту сумму двумя платежами (150 тыс. руб. и 120 тыс. руб.). В итоге Семен Кошелев был зачислен на первый курс по программе «Финансы предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности». Там ему предстояло учиться пять лет. Но, не желая отчисления, Семен Кошелев продолжал давать взятки, в том числе Фариту Самигуллину, прозвучало в суде.

Общая сумма взяток составила около 720 тыс. руб. В 2022 году спортсмен перевелся в Магнитогорский государственный технический университет имени Носова.

Семен Кошелев признал вину. Свои показания он пожелал дать в финале судебного процесса.

Ранее, как сообщал «Ъ», районные суды Уфы уже рассматривали уголовные дела спортсменов, общавшихся с Фаритом Самигуллинным по поводу получения военных билетов. Осенью 2022 года 25-летнего нападающего петербургского ХК СКА Михаила Воробьева оштрафовали на 2 млн руб., 25-летнего нападающего ХК «Югра» Владислава Лукина — на 2,2 млн руб., экс-полузащитника молодежного состава ФК «Уфа» 23-летнего Дмитрия Белозерова — на 400 тыс. руб., а 22-летнего воспитанника ХК «Салават Юлаев» Анвара Сулейманова приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Все они проходили по делу либо о даче взятки, либо о покушении на дачу взятки.

Фарит Самигуллин обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Его уголовное дело пока не рассмотрено в суде.

Константин Выропаев, обвиняемый в получении взятки, находится в роли подсудимого. Ближайшее судебное заседание назначено на 29 марта. Супруга военкома Анжелика Выропаева в феврале была приговорена к трем годам условно и штрафу в 510 тыс. руб. за посредничество во взяточничестве.

Венера Хисамова