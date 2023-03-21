По ту сторону прений

Гособвинение попросило назначить бывшему прокурору Кировского района Саратова Андрею Пригарову 10 лет колонии строгого режима по обвинению в получении взятки и мошенничестве. Также прокуратура хотела назначить ему штраф 51,3 млн руб. и запретить в течение пяти лет занимать должности в силовых структурах. Для его предполагаемого подельника предпринимателя Олега Вартанова гособвинение попросило семь лет лишения свободы и аналогичный штраф. Согласно позиции обвинения, экс-прокурор получил от саратовца Алексея Чугунова взятку в виде недостроенного дома за прекращение уголовного дела, но дело все равно ушло в суд. Также обвинение полагает, что экс-прокурор получил от директора МУСПП «Ритуал» в качестве взятки 7,7 млн руб. и долю в ООО «Ритуал», а господин Вартанов выступал посредником в преступлении.

В Кировском районном суде Саратова начались прения по уголовному делу в отношении бывшего районного прокурора Андрея Пригарова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также его предполагаемого сообщника предпринимателя Олега Вартанова, которому вменяют посредничество в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По итогам заседания гособвинение попросило признать господ Пригарова и Вартанова винов­ными во всех вменяемых им преступлениях и назначить экс-прокурору 10 лет колонии строгого режима и штраф 51,3 млн руб., а бизнесмену — аналогичный штраф и семь лет лишения ­свободы.

В начале заседания председательствующий на процессе судья Антон Степанов удовлетворил ходатайство потерпевшего по эпизоду о мошенничестве предпринимателя Алексея Чугунова о проведении слушаний в закрытом от прессы режиме. Ранее по просьбе Чугунова были закрыты большая часть заседаний с его участием, он объяснял это тем, что опасается за свою жизнь. Гособвинение, ссылаясь на то, что потерпевший находится под государственной защитой, соглашалось с позицией Алексея Чугунова.

По версии обвинения, Андрей Пригаров в 2017 году, узнав о том, что ООО «Ритуал» планирует возвести на Елшанском кладбище Дом ритуальных услуг, фактическим интересантом строительства которого следствие считает директора МУСПП «Ритуал» Михаила Шулекина, обратился к господину Шулекину и предложил, чтобы тот платил ему не менее 500 тыс. руб. ежемесячно, и передал долю 50% в ООО «Ритуал» его доверенному лицу Олегу Вартанову. За это господин Пригаров якобы пообещал Михаилу Шулекину, что не будет принимать мер прокурорского реагирования в случаях, если в ходе строительства Дома ритуальных услуг будут допускаться ­нарушения.

Михаил Шулекин якобы согласился на условия Андрея Пригарова и до конца 2020 года передал ему частями 7,7 млн руб., при этом лично господину Пригарову деньги не поступали. По договоренности между сторонами они поступали в ООО «Ритуал», которое направляло их на строительство Дома ритуальных услуг. В итоге, по версии обвинения, с 2019 по 2020 годы обвиняемый получил через Олега Вартанова взятку частями на сумму 7,7 млн руб. и 50% доли в «Ритуале» стоимостью более 2,5 млн руб., то есть всего 10,2 млн руб.

Также экс-прокурор обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2014 году к Андрею Пригарову обратился ранее судимый Алексей Чугунов, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Господин Пригаров якобы пообещал помочь ему избежать наказания, взамен тот должен был передать ему недостроенный дом в поселке Поливановка стоимостью 1,2 млн руб. Недвижимость была оформлена на брата Андрея Пригарова, а поскольку прокурор не мог повлиять на решение суда и не сделал этого, Чугунов был осужден на три с половиной года лишения свободы условно по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Экс-прокурору, в свою очередь, по этому эпизоду предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В 2020 году Ленинский районный суд Саратова признал дом в Поливановке незаконным строением и обязал владельцев снести его.

Ни один из обвиняемых не признает вину в полном объеме.

Адвокат Андрея Пригарова Андрей Морозов и Олега Вартанова Светлана Писакина вчера были недоступны для комментариев.

Сергей Петунин