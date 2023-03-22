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Нашла коса на СКА

Армейцев отделяет от успеха в серии с «Торпедо» одна победа

Сегодня СКА и «Торпедо» поведут в Нижнем Новгороде четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ. Он может оказаться последним. Потому что третью игру, состоявшуюся в понедельник, армейцы выиграли 4:0 и повели в серии с общим счетом 3-0. От такого удара соперник может не оправиться.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

С третьей попытки у хоккеистов СКА все-таки получилось одержать убедительную победу над «Торпедо» в Кубке Гагарина. На этот раз петербуржцы закрыли свои ворота на замок. А забить СКА всегда может — «мастера там есть», как говорит легендарный игрок и тренер нашего хоккея Борис Михайлов. Это второй случай в плей-офф, когда вратарь армейцев Дмитрий Николаев «сыграл на ноль». Первый раз это произошло в серии с минским «Динамо» — причем тоже в третьем матче, тоже на чужой площадке и тоже счет был 4:0. В этом видится некий символизм: в противостоянии наступил перелом. Хотя команду из Беларуси армейцам удалось обыграть в шести матчах. В дуэли с «Торпедо» может хватить четырех.

Сколько бы ни восторгались атакующей игрой команды, которую возглавляет Игорь Ларионов, все-таки в плей-офф нужны и другие методы достижения целей.

«В плей-офф можно выиграть, только если у тебя работают три компонента: хорошая оборона, сильная атака и выручает вратарь. Если какой-то их них выпадает, успеха не достигнешь — могут быть только локальные достижения»,— считает Сергей Черкас, бывший вратарь СКА, защищавший ворота ленинградской команды в сезоне 1986/87, когда она выиграла бронзовые медали чемпионата СССР.

Если атака у нижегородцев сильная, хотя она не проявила себя в понедельник, то оборона играет с регулярными провалами. Порой даже удивляешься, насколько Игорь Ларионов приносит результат в жертву стилю. Можно тратить много времени и сил на взятие чужих ворот, разыгрывать самые красивые на свете комбинации, но какой во всем этом смысл, если соперник получает возможность практически без сопротивления забрасывать шайбы в твои ворота? Вот и в третьем матче форварды СКА у ворот «Торпедо» делали что хотели. Порой там не оказывалось никого, кроме вратаря Ивана Кульбакова. Но он в этот день не выглядел «стеной».

Многим в этом смысле по душе стиль «Адмирала», который во втором раунде Кубка Гагарина встречается с казанским «Ак Барсом». Клуб из Владивостока предпочитает «закрытый» хоккей. И сумел победить в третьем матче 1:0 после поражений в двух стартовых. Его болельщики довольны. Поклонникам «Торпедо» очень нравится игра команды, как и многим другим — в плей-офф давно такого зрелищного хоккея не было, говорят они — но сейчас команда из Нижнего на грани вылета из Кубка Гагарина. И что будут чувствовать болельщики, если «Торпедо» проиграет все четыре матча? Насколько были правы ее тренеры, когда выбирали такую безрассудную тактику?

Вопрос качества игры и необходимости добиваться результата — самый дискуссионный в спорте. Не всегда это удается совместить. Тот же Игорь Ларионов много лет назад играл в составе пятерки, которая показывала самый красивый хоккей в мире в форме ЦСКА и сборной СССР. Кроме него, на лед в ее составе выходили защитники Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов, нападающие Сергей Макаров и Владимир Крутов. Легендарная КЛМ, собранная тренером Виктором Тихоновым, — по первым буквам фамилий форвардов. То же самое было у Ларионова в НХЛ, где он защищал цвета клуба «Детройт Ред Уингз». Там ведущую роль играла пятерка, в которой были собраны российские игроки — ее называли «русской». Она показывала зрелищный хоккей, но при этом команда добивалась результата. Не случайно Ларионов — Профессор, как его называют — владеет всеми главными титулами мирового хоккея: побеждал на Олимпийских играх, чемпионатах мира, выигрывал Кубок Канады, Кубок Стэнли.

Что касается клубов КХЛ, то для многих из них результат — вопрос выживания. Не будет его — власть может не выделить средств на команду, как было с тем же «Адмиралом» несколько сезонов подряд. Он пропускал сезон в КХЛ. Тренера, который не сможет добывать очки, уволят. Игроков поменяют. Результата удобнее добиваться с помощью оборонительного стиля, особенно когда в составе нет большого количества мастеров высокого класса. Когда в хоккей играл Игорь Ларионов, их было куда больше, если говорить о нашей стране. Поэтому многие идут простому пути. Только «Торпедо» в этом сезоне поехало другой дорогой. И самый интересный вопрос — есть ли у такого романтичного хоккея будущее, насколько он перспективен.

«Я думаю, судьба серии решена,— считает Андрей Шестаков, комментирующий матчи СКА на телеканале «78».— Но один матч „Торпедо" может выиграть. Не исключено, что в среду. На большее они вряд ли способны. У „Торпедо" высокая мотивация, отличный сезон — это все понятно. Но в плей-офф требуется мастерство. Запаса у них нет, кончилась „горючка". Что касается стиля, который проповедует Игорь Ларионов, то, думаю, если эту команду в Нижнем удастся сохранить на следующий сезон, то они выступят намного лучше, в том числе в плей-офф. Потому что молодым ребятам из „Торпедо" элементарно не хватает опыта. У них есть задор, техника, хорошая подготовка, но нет опыта. Игра в защите, у своих ворот, оставляет желать лучшего».

Посмотрим, сумеет ли сегодня «Торпедо» дать бой СКА и сократить счет в серии. Если это случится, она «переедет» в Петербург, где в пятницу, 24 марта, состоится пятый матч между командами. В другом случае армейцы вернутся из Нижнего уже в ранге финалиста Западной конференции КХЛ.

Кирилл Легков

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