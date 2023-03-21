Из Сочи в Гагру запустят регулярные электропоезда

Электропоезд «Ласточка» начнет регулярно курсировать из Сочи в Гагру летом 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного инженера РУП «Абхазская железная дорога» Леонида Куруа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Первый поезд в тесовом режиме из Сочи до станции Гагра будет запущен в апреле. Тестовый рейс покажет готовность абхазских железных дорог к пропуску и приему состава.

Совместно с АО «РЖД» в АЖД рассматривают другие проекты по железнодорожному сообщению России и Абхазии. В частности, по заявлению господина Куруа, прорабатываются проекты запуска турпоезда «Рица» и открытие мультимодального туристического маршрута «Череповец - Аэропорт Сочи - Гагра – Сухум».

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram