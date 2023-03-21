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Коммерсантъ FM
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В соглашение об экономическом сотрудничестве России и Китая вошли восемь пунктов

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились развивать экономическое сотрудничество двух стран по восьми ключевым направлениям. Правительствам России и Китая поручено подготовить и утвердить план в соответствии с приоритетными направлениями развития двусторонних отношений.

Главные заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в Кремле

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В проект по экономическому сотрудничеству вошли следующие направления:

  • увеличение масштабов и оптимизация структуры торговли;
  • всемерное развитие взаимосвязанной логистической системы: приоритетное устранение узких мест, пошаговое и поэтапное совершенствование инфраструктуры на российско-китайской границе, прежде всего ключевых пограничных пунктов пропуска;
  • повышение уровня финансовой кооперации: расширение практики использования национальных валют и продолжение взаимодействия и обмена опытом в области платежей;
  • укрепление всеобъемлющего партнерства в сфере энергетики: содействие глобальному энергопереходу;
  • долгосрочное сотрудничество по снабжению базовыми товарами и минеральными ресурсами, включая металлы, химические удобрения и продукцию химической промышленности;
  • расширение сотрудничества в сферах технологий и инноваций для обеспечения технологического лидерства России и Китая;
  • достижение более высокого качественного уровня промышленной кооперации;
  • существенное повышение уровня сотрудничества в сельском хозяйстве для обеспечения продовольственной безопасности РФ и КНР: расширение взаимного допуска сельскохозяйственных товаров.

Господин Си находится в России с трехдневным визитом, который завершится 22 марта. Вчера прошла неформальная встреча лидеров двух стран, сегодня — встречи в узком и расширенном форматах.

Мария Федотова

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