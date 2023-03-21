Инвестору потребовалась дозаправка

Арбитражные суды двух инстанций отказали топливной компании «Ирбис-РБ» в признании права собственности на автозаправочный комплекс в селе Зубово у трассы Уфа-Оренбург. Выяснилось, что администрация Уфимского района не выдала разрешение на строительство объекта. АЗС компания построила в рамках реализации масштабного инвестпроекта на участке, который получила в аренду без торгов. Суды пришли к выводу, что «Ирбис-РБ» не принял надлежащих и исчерпывающих мер по легализации самовольной постройки. Компания подала кассационную жалобу. Последствием признания постройки самовольной является ее снос или приведение в соответствие с установленными требованиями, отмечают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальная группа сети АЗС Irbis "В контакте" Фото: Официальная группа сети АЗС Irbis "В контакте"

Арбитражный суд Уральского округа 6 апреля рассмотрит кассационную жалобу топливной компании «Ирбис-РБ» на решения судов двух нижестоящих инстанций. Год назад «Ирбис-РБ» подал иск к администрации Уфимского района с требованием признать право собственности на построенный многотопливный автозаправочный комплекс площадью 193 кв. м в селе Зубово Уфимского района.

В материалах дела сообщается, что в начале 2021 года министерство торговли и услуг Башкирии заключило с компанией соглашение об обеспечении реализации масштабного инвестпроекта, который внесли в перечень приоритетных. В апреле глава Башкирии Радий Хабиров распорядился предоставить «Ирбис-РБ» в аренду без торгов участок площадью 5 тыс. кв. м вдоль трассы Уфа-Оренбург на Электрозаводской улице. Министерство земельных и имущественных отношений республики заключило с инвестором договор аренды, срок которого истекает в апреле 2024 года.

Истец заявил, что подавал в администрацию Уфимского района заявление о выдаче разрешения на строительство, но муниципалитет сначала потребовал согласовать проектную документацию с ФКУ Упрдор «Приуралье». В ответ на обращение «Приуралье» направило техтребование и условия по объекту дорожного сервиса. В декабре 2021 года компания вновь обратилась в администрацию за выдачей разрешения, но ей было отказано, поскольку на участке уже велись строительные работы без разрешительной документации.

В январе прошлого года «Ирбис-РБ» принял законченный объект у подрядчика, после чего в марте подал заявление о выдаче разрешения на ввод его в эксплуатацию. Администрация отказала на том основании, что разрешение на его строительство не выдавалось.

ООО «Топливная компания «Ирбис-РБ»», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Авдон Уфимского района в октябре 2020 года. Основной собственник — татарстанский предприниматель Ринат Гаптельхаков, совладелец топливной компании «ТранзитСити», развивающей сеть придорожных комплексов АЗС под брендом Irbis. В 2021 году убыток «Ирбис-РБ» составил 3,3 млн руб.

В октябре прошлого года арбитражный суд Башкирии отказал «Ирбис-РБ» в иске, отметив, что при капработах разрешение на строительство является обязательным, поэтому АЗС является самовольной постройкой. Также суд установил, что компания не полностью соблюла техтребования «Приуралья» и правила безопасности автогазозаправочных станций, утвержденных Ростехнадзором. Кроме того, участок находится в подзоне приаэродромной территории уфимского аэропорта, поэтому размещение АЗС должно быть согласовано с Федеральным агентством воздушного транспорта, однако такое согласование истец не получал, отмечается в решении.

В апелляционной жалобе «Ирбис-РБ» заявил, что полностью выполнил требования «Приуралья», так как управление согласовало ввод АЗС в эксплуатацию. Однако в декабре апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения, поддержав выводы суда первой инстанции.

Представитель «Ирбис-РБ» Андрей Нечаев сообщил «Ъ-Уфа», что комплекс соответствует всем нормам, все необходимые документы были представлены. «Почему такие решения вынесли суды, мне непонятно», — заявил собеседник. Он оценил объем вложений в АЗС в размере 120 млн руб.

«Спор является наглядной иллюстрацией взаимодействия государства и бизнеса, когда за лозунгами и декларациями о необходимости поддержки и развития предпринимательства стоят реальные административные препоны, препятствующие этому развитию и отбивающие всякую охоту у бизнеса вести какие-либо дела с государством», — комментирует ситуацию партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Он отмечает, что кассационный суд не вправе давать переоценку доказательствам, сделанную нижестоящими судами. «Последствием признания постройки самовольной является ее снос или приведение в соответствие с установленными требованиями, других последствий закон не предусматривает», — заключил юрист.

Влада Шипилова