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«Фармленду» подали знак свыше

Роспатент обязали повторно рассмотреть заявление компании

Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) повторно рассмотреть возражение АО «Фармленд» на отказ в регистрации нового товарного знака сети аптек — farmlend.ru. В 2021 году Роспатент отказал из-за сходства названия с двумя другими торговыми знаками. Суд поддержал заявление «Фармленда», сочтя, что оснований для отказа в регистрации не было. Юристы считают, что при новом рассмотрении Роспатент обязан будет вынести решение о регистрации спорного товарного знака.

«Фармленд» не оставляет надежды зарегистрировать очередной товарный знак

«Фармленд» не оставляет надежды зарегистрировать очередной товарный знак

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

«Фармленд» не оставляет надежды зарегистрировать очередной товарный знак

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам отменил решение Роспатента, принятое по результатам обращения АО «Фармленд» об отказе в госрегистрации товарного знака в виде надписи farmlend.ru белыми буквами на зеленом фоне, и обязал повторно рассмотреть заявление компании.

«Фармленд» обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию торгового знака в декабре 2019 года. В июне 2021 года по результатам экспертизы ведомство отказало компании из-за сходства названия с двумя другими торговыми знаками по фонетическому признаку. Согласно материалам дела, один из них представляет собой надпись Pharmaland с переводом на русский «Фармлэнд» (принадлежит ООО «Интерстрой»), второй логотип имеет надпись «Фармленд» белыми буквами на красном фоне с оранжевым крестом слева, в котором изображена чаша со змеей (принадлежало ООО «Мир офиса»).

Также схожими Роспатент посчитал товары и услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана. С одним из торговых знаков заявка совпадает по части товаров третьего класса из перечня международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — косметические средства для человека, средства для гигиены зубов и полости рта, а с другим — в части услуг 35 и 44 классов — реклама, управление бизнесом, офисная служба, медицинский уход, услуги в области гигиены и косметики.

АО «Фармленд» зарегистрировано в октябре 1997 года. Компания развивает одноименную аптечную сеть (более 1,2 тыс. аптек) в Башкирии и восьми регионах страны, включая Татарстан, Москву и Московскую область. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. АО не раскрывает список акционеров. По данным участников рынка, основным владельцем «Фармленда» является предприниматель Олег Муров. В 2021 году выручка АО составила 25,2 млрд руб., чистая прибыль — 506,5 млн руб.

В июле 2022 года «Фармленду» не удалось оспорить отказ в Роспатенте, после чего в октябре компания обратилась в суд по интеллектуальным правам.

По мнению общества, услуги, в отношении которых необходима правовая охрана, не однородны услугам 35 и 44 классов МКТУ, по которым зарегистрирован товарный знак «Мира офиса». «В связи с чем отсутствует возможность смешения товаров и услуг в глазах среднего российского потребителя», — считает заявитель. Заявитель также отметил, что срок действия исключительного права на второй схожий товарный знак Pharmaland истек в августе 2022 года.

Отменяя решение Роспатента и обязуя рассмотреть повторно возражение на отказ регистрировать патент, суд подтвердил, что срок действия исключительного права на товарный знак «Интерстроя» истек, а знак «Мира офиса» в марте перешел «Фармленду» по договору об отчуждении исключительного права до марта 2029 года.

Всего «Фармленду» принадлежат четыре одноименных торговых знака. Первый был зарегистрирован в 2005 году. На нем — надпись «Фармленд» белыми буквами на красном фоне с очертанием карты Башкирии слева, зеленым крестом и чашей со змеей (действителен до марта 2025 года). Еще два зарегистрированы в 2011 и 2015 годах. По дизайну они похожи на первый, но без карты Башкирии (действуют до декабря 2029 и февраля 2024 года).

Гендиректор АО «Фармленд» Аделя Кальметьева сообщила «Ъ-Уфа», что конфликта в данном случае нет. «Процесс в СИП — формальная процедура для приведения в соответствие с фактической деятельностью правоустанавливающих документов», — прокомментировала она.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что вероятность того, что Роспатент вновь откажет в регистрации спорного товарного знака, минимальна. «В данном случае исключительное право на один из противопоставленных товарных знаков отчуждено заявителю, а правовая охрана второго была прекращена, в связи с чем оставлять в силе решение об отказе в регистрации не было никакого смысла. Совершенно очевидно, что при новом рассмотрении Роспатент вынесет решение о регистрации товарного знака», — отметил старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин.

Карина Мамаева

  • Коммерсантъ (Уфа) №48 от 22.03.2023, стр. 8

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