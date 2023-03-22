Краевые власти продлили сотрудничество с зампредом оргкомитета «Пермь-300»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сотрудничество с зампредом оргкомитета «Пермь-300» Натальей Галкиной продлено до конца 2023 года. Напомним, в июне 2022 года она была назначена зампредом оргкомитета, курирующим всю событийную линейку мероприятий в рамках 300-летия Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: музей «Новый Иерусалим«, ТАСС Фото: музей «Новый Иерусалим«, ТАСС

Сама госпожа Галкина и в проектном офисе «Пермь-300» от комментариев воздержались.

В прошлом госпожа Галкина возглавляла министерство туризма Московской области и занимала ключевые должности в крупнейших столичных и федеральных проектах — руководила департаментом культуры оргкомитета «Сочи-2014», была создателем Мосгорпарка при правительстве Москвы и запускала благоустройство и развитие крупнейших парковых территорий.

Региональный оргкомитет «Пермь-300» координирует межведомственное взаимодействие по подготовке к предстоящему в 2023 году юбилею краевой столицы. В состав оргкомитета, который возглавляет губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, входят руководители края и города, региональные министры, представители промышленных предприятий, сферы культуры и пермских СМИ.