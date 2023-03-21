Между Воронежем и Липецком могут запустить прямой поезд

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и руководитель Юго-Восточно железной дороги (ЮВЖД) Павел Иванов на встрече обсудили возможность запуска межрегионального поезда между Воронежем и Липецком. Об этом сообщили в пресс-службе липецкого облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Пассажиропоток растет, развивается внутренний туризм. Мы заинтересованы в укреплении межобластного сообщения между Липецком и Воронежем. Такой маршрут был бы очень востребован у наших жителей. Также нужно привести в порядок вокзал и привокзальную территорию»,— подчеркнул на встрече господин Игорь Артамонов.

В пресс-службе облправительства сообщили, что «ЮВЖД хочет развивать в Черноземье межрегиональные перевозки», а технические специалисты дороги «в ближайшее время изучат» вопрос организации маршрута.

В 2022 году межрегиональные поезда были запущены из Воронежа в Курск и в Белгород.

Сергей Калашников

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