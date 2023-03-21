Верховный суд назвал преступлением сдачу в плен при возможности сопротивления

Верховный суд РФ разъяснил, что сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, сообщает РАПСИ со ссылкой на проект постановления Пленума о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы.

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«Если военнослужащий по своему физическому состоянию не способен уклониться от плена, фактический его захват противником не образует состава данного преступления (например, нахождение военнослужащего в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии)»,— гласит выдержка из документа.

При этом военнослужащий (согласно ст. 23 устава) в ходе боевых действий даже должен оказывать решительное сопротивление противнику и избегать захвата в плен, даже находясь в отрыве от своей воинской части и в полном окружении – судам важно учитывать этот момент, подчеркнула высшая судебная инстанция.

«Под сдачей в плен следует понимать различные действия (бездействие), в результате которых военнослужащий переходит во власть противника. В тех случаях, когда действия (бездействие), направленные на сдачу в плен, не завершаются переходом на сторону противника по причинам, не зависящим от воли лица, содеянное образует покушение на сдачу в плен»,— указано в проекте постановления Пленума.

Освободить от уголовной ответственности военнослужащего, который добровольно сдался в плен, могут только в том случае, если тот соблюл все условия из примечания к соответствующей статье – то есть предпринял мер для своего освобождения, вернулся в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.

Поправки в УК, среди прочего предусматривающими лишение свободы на срок от 3 до 10 лет за добровольную сдачу в плен, президент РФ Владимир Путин подписал 24 сентября 2022. Инициаторами законопроекта тогда выступили сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди, а также девять депутатов: Дмитрий Вяткин, Эрнест Валеев, Василий Пискарев, Андрей Картаполов (все — от «Единой России»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Олег Нилов («Справедливая Россия — За правду»), Владислав Даванков («Новые люди»), Виктор Соболев, Николай Коломейцев (оба — от КПРФ).