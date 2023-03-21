Депутату думы Нижнего Тагила Римме Ильиной грозит штраф за незаконный митинг

Полиция составила административный протокол в отношении депутата думы Нижнего Тагила Римму Ильину, сообщил портал TagilCity со ссылкой на источник в полиции. Ей грозит штраф до 40 тыс. руб.

Госпожу Ильину подозревают в организации незаконного митинга, который 16 марта прошел в поселке Леневка под Нижним Тагилом. Местные жители недовольны тем, что компания «Тагильский щебень» планирует начать разработку карьера в Леневке. Местные экоактивисты указывают на то, что он близко расположен к детским лагерям, санаторию и дачным участкам.

Получить комментарий госпожи Ильиной не удалось.

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Полина Хабарова