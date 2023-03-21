В Краснодаре заменят 2 км водопроводных сетей на улице Старокубанской

В Краснодаре на улице Старокубанской заменят водопроводные сети протяженностью 1,9 км. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Работы пройдут на участке от улицы Новой до улицы Ставропольской. Диаметр трубы увеличат более чем в два раза — с 200 мм до 450 мм. В ходе реконструкции специалисты заменят колодцы и запорную арматуру на новые.

«Главная цель проводимых работ — увеличение мощности системы водоснабжения, чтобы обеспечить качественными услугами наших абонентов, в том числе жителей домов в районе ул. Обрывной, которые мы планируем подключить в 2023 году»,— отметил директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

Данный участок водопровода снабжает ресурсом жителей Центрального округа краевого центра.

Анастасия Донскова

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