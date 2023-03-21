«Я не говорю на итальянском, я говорю на языке Moschino»

20 марта итальянская марка Moschino объявила об уходе Джереми Скотта с поста креативного директора. Скотт возглавлял марку на протяжении десяти лет, в течение которых он делал ставку на яркость, эпатажность и собственное смелое чувство юмора. Итальянская марка пока не назвала преемника, а уход Скотта стал вторым сюрпризом в мире итальянской моды (после ухода Алессандро Микеле из Gucci).
За десять лет Джереми Скотт успел привлечь к себе и своему видению много внимания — от запоминающихся и обсуждаемых подиумных шоу до выходов звезд на красных дорожках. Moschino Скотта узнается сразу — по обилию цвета и принтов, а также легкому троллингу в сторону общественности или даже самой марки. Чтобы лучше понять, каким именно был Moschino Джереми Скотта, мы собрали галерею с самыми интересными и обсуждаемыми нарядами прошедших десяти лет.