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Коммерсантъ FM
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«Я не говорю на итальянском, я говорю на языке Moschino»

Самые яркие моменты-образы Moschino Джереми Скотта

20 марта итальянская марка Moschino объявила об уходе Джереми Скотта с поста креативного директора. Скотт возглавлял марку на протяжении десяти лет, в течение которых он делал ставку на яркость, эпатажность и собственное смелое чувство юмора. Итальянская марка пока не назвала преемника, а уход Скотта стал вторым сюрпризом в мире итальянской моды (после ухода Алессандро Микеле из Gucci).

За десять лет Джереми Скотт успел привлечь к себе и своему видению много внимания — от запоминающихся и обсуждаемых подиумных шоу до выходов звезд на красных дорожках. Moschino Скотта узнается сразу — по обилию цвета и принтов, а также легкому троллингу в сторону общественности или даже самой марки. Чтобы лучше понять, каким именно был Moschino Джереми Скотта, мы собрали галерею с самыми интересными и обсуждаемыми нарядами прошедших десяти лет.

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Осень-зима 2014

Осень-зима 2014

Фото: Fairchild Archive / Penske Media / Getty Images

Весна 2015

Весна 2015

Фото: Catwalking / Getty Images

Весна 2016

Весна 2016

Фото: Antonio de Moraes Barros Filho / WireImage

Осень-зима 2018

Осень-зима 2018

Фото: WWD / Penske Media / Getty Images

Весна 2018

Весна 2018

Фото: Pietro D'Aprano / Getty Images

Осень-зима 2019

Осень-зима 2019

Фото: Davide Maestri / WWD / Penske Media / Getty Images

Весна 2019

Весна 2019

Фото: Pietro D'Aprano / Getty Images

Весна 2019

Весна 2019

Фото: Victor Boyko / Getty Images

Весна 2020

Весна 2020

Фото: East News

Весна 2021

Весна 2021

Фото: Pietro D'Aprano / Getty Images

Осень-зима 2023

Осень-зима 2023

Фото: Justin Shin / Getty Images

Джереми Скотт в конце показа Moschino осень-зима 2022

Джереми Скотт в конце показа Moschino осень-зима 2022

Фото: East News

Мэделин Петш на мет гала 2022

Мэделин Петш на мет гала 2022

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Gottmilk на MTV Movie Awards в 2021

Gottmilk на MTV Movie Awards в 2021

Фото: Kevin Mazur / 2021 MTV Movie and TV Awards / Getty Images for MTV / ViacomCBS

Кэти Перри на мет гала 2019

Кэти Перри на мет гала 2019

Фото: Kevin Tachman / MG19 / Getty Images for The Met Museum / Vogue

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Осень-зима 2014

Фото: Fairchild Archive / Penske Media / Getty Images

Весна 2015

Фото: Catwalking / Getty Images

Весна 2016

Фото: Antonio de Moraes Barros Filho / WireImage

Осень-зима 2018

Фото: WWD / Penske Media / Getty Images

Весна 2018

Фото: Pietro D'Aprano / Getty Images

Осень-зима 2019

Фото: Davide Maestri / WWD / Penske Media / Getty Images

Весна 2019

Фото: Pietro D'Aprano / Getty Images

Весна 2019

Фото: Victor Boyko / Getty Images

Весна 2020

Фото: East News

Весна 2021

Фото: Pietro D'Aprano / Getty Images

Осень-зима 2023

Фото: Justin Shin / Getty Images

Джереми Скотт в конце показа Moschino осень-зима 2022

Фото: East News

Мэделин Петш на мет гала 2022

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Gottmilk на MTV Movie Awards в 2021

Фото: Kevin Mazur / 2021 MTV Movie and TV Awards / Getty Images for MTV / ViacomCBS

Кэти Перри на мет гала 2019

Фото: Kevin Tachman / MG19 / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Илья Петрук

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