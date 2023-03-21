«Я не говорю на итальянском, я говорю на языке Moschino»

20 марта итальянская марка Moschino объявила об уходе Джереми Скотта с поста креативного директора. Скотт возглавлял марку на протяжении десяти лет, в течение которых он делал ставку на яркость, эпатажность и собственное смелое чувство юмора. Итальянская марка пока не назвала преемника, а уход Скотта стал вторым сюрпризом в мире итальянской моды (после ухода Алессандро Микеле из Gucci).

За десять лет Джереми Скотт успел привлечь к себе и своему видению много внимания — от запоминающихся и обсуждаемых подиумных шоу до выходов звезд на красных дорожках. Moschino Скотта узнается сразу — по обилию цвета и принтов, а также легкому троллингу в сторону общественности или даже самой марки. Чтобы лучше понять, каким именно был Moschino Джереми Скотта, мы собрали галерею с самыми интересными и обсуждаемыми нарядами прошедших десяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Осень-зима 2014 Фото: Fairchild Archive / Penske Media / Getty Images Весна 2015 Фото: Catwalking / Getty Images Весна 2016 Фото: Antonio de Moraes Barros Filho / WireImage Осень-зима 2018 Фото: WWD / Penske Media / Getty Images Весна 2018 Фото: Pietro D'Aprano / Getty Images Осень-зима 2019 Фото: Davide Maestri / WWD / Penske Media / Getty Images Весна 2019 Фото: Pietro D'Aprano / Getty Images Весна 2019 Фото: Victor Boyko / Getty Images Весна 2020 Фото: East News Весна 2021 Фото: Pietro D'Aprano / Getty Images Осень-зима 2023 Фото: Justin Shin / Getty Images Джереми Скотт в конце показа Moschino осень-зима 2022 Фото: East News Мэделин Петш на мет гала 2022 Фото: Mike Coppola / Getty Images Gottmilk на MTV Movie Awards в 2021 Фото: Kevin Mazur / 2021 MTV Movie and TV Awards / Getty Images for MTV / ViacomCBS Кэти Перри на мет гала 2019 Фото: Kevin Tachman / MG19 / Getty Images for The Met Museum / Vogue Следующая фотография 1 / 15 Осень-зима 2014 Фото: Fairchild Archive / Penske Media / Getty Images Весна 2015 Фото: Catwalking / Getty Images Весна 2016 Фото: Antonio de Moraes Barros Filho / WireImage Осень-зима 2018 Фото: WWD / Penske Media / Getty Images Весна 2018 Фото: Pietro D'Aprano / Getty Images Осень-зима 2019 Фото: Davide Maestri / WWD / Penske Media / Getty Images Весна 2019 Фото: Pietro D'Aprano / Getty Images Весна 2019 Фото: Victor Boyko / Getty Images Весна 2020 Фото: East News Весна 2021 Фото: Pietro D'Aprano / Getty Images Осень-зима 2023 Фото: Justin Shin / Getty Images Джереми Скотт в конце показа Moschino осень-зима 2022 Фото: East News Мэделин Петш на мет гала 2022 Фото: Mike Coppola / Getty Images Gottmilk на MTV Movie Awards в 2021 Фото: Kevin Mazur / 2021 MTV Movie and TV Awards / Getty Images for MTV / ViacomCBS Кэти Перри на мет гала 2019 Фото: Kevin Tachman / MG19 / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Илья Петрук