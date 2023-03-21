В Адыгее двое полицейских подозреваются в передаче информации об умерших ритуальным агентам за взятку

Следственное управление СКР по Республике Адыгея возбудило уголовное дело в отношении двоих участковых уполномоченных МВД, сообщает ведомство. Полицейские подозреваются в получении взяток от ритуальных агентов.

По данным следствия, полицейские действовали в сговоре с работниками ритуального агентства в городе Майкопе, сообщая им данные об умерших гражданах, после чего агенты предлагали родственникам умерших заключить с ними договоры ритуальных услуг. За передачу информации ритуальные агенты давали полицейским взятки, следствию известны два случая незаконной передачи денег на общую сумму 20 тыс. руб.

В отношении участковых уполномоченных полиции руководством МВД по Республике Адыгея проводится служебная проверка. Следствие также намерено дать правовую оценку действиям ритуальных агентов.

Анна Перова, Краснодар