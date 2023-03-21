Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Адыгее двое полицейских подозреваются в передаче информации об умерших ритуальным агентам за взятку

Следственное управление СКР по Республике Адыгея возбудило уголовное дело в отношении двоих участковых уполномоченных МВД, сообщает ведомство. Полицейские подозреваются в получении взяток от ритуальных агентов.

По данным следствия, полицейские действовали в сговоре с работниками ритуального агентства в городе Майкопе, сообщая им данные об умерших гражданах, после чего агенты предлагали родственникам умерших заключить с ними договоры ритуальных услуг. За передачу информации ритуальные агенты давали полицейским взятки, следствию известны два случая незаконной передачи денег на общую сумму 20 тыс. руб.

В отношении участковых уполномоченных полиции руководством МВД по Республике Адыгея проводится служебная проверка. Следствие также намерено дать правовую оценку действиям ритуальных агентов.

Анна Перова, Краснодар

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...