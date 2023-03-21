2 недели до выставки UMIDS - получите билет бесплатно

2 недели до выставки UMIDS до Международной выставки мебели, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства UMIDS, которая пройдет с 5 по 8 апреля в Краснодаре

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Выставка UMIDS на четыре дня станет площадкой, где соберутся ведущие производители и поставщики отрасли со всего мира.

В 2023 году выставка UMIDS представит обширную экспозицию.

Раздел «Оборудование. Комплектующие» и «Мебель. Предметы интерьера» разместится на площади более 31 тыс. кв. м. В четырех павильонах будут представлены экспонаты 350 компаний-участников со всей России, а также Турции, Китая, Италии, Германии, Беларуси.

В разделе «Оборудование. Комплектующие» посетители увидят множество новых брендов и разнообразный ассортимент: оборудование для обработки различных видов материалов, шлифовальный инструмент, пневмоинструмент, режущий инструмент, системы аспирации, комплектующие и фурнитуру для производства мебели, ткани и многое другое. В числе новых участников заявлены: FGV, «Снейквуд» (Snakewood), Katay, Sreda, IBA Valersa, Eskim Kimya, «Речицадрев», «Борисовтекстиль», Кузнецкий завод мебельной фурнитуры, Pelli, «Модус», Aks Plast, Kesto и другие.

В разделе «Мебель. Предметы интерьера» будет представлена мебель различных категорий: мягкая, корпусная, столовая, офисная, садово-парковая, а также предметы интерьера и декора. Производители, столкнувшиеся в 2022 году с проблемами поставок зарубежных материалов и фурнитуры, смогли переориентироваться на новых поставщиков и представят на выставке мебельную продукцию, бесперебойное производство которой они гарантируют. В числе участников раздела много компаний, ранее не представленных на UMIDS, в том числе: Glider, Emperor Camp, MGS Mebel, Levox, Ardoni, Kuppersberg, «Наш диван» и другие.

С полным списком участников и деловой программой вы можете ознакомиться на сайте UMIDS.

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