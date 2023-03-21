«Неожиданный опыт в неожиданных сферах — это твое преимущество»:

Арт-директор и графический дизайнер Егор Косолапов занимается визуальными коммуникациями уже более 10 лет. Его творческий путь начался еще в юном возрасте - с обучения в художественной школе. Сейчас Егор является старшим арт-директором в брендинговом агентстве The Clients и border_0. Чтобы достичь такого результата, он прошел долгий и сложный профессиональный путь. За это время он смог поработать в крупнейших агентствах России, реализовать проекты как для отечественного, так и для зарубежного рынков. Многие его работы в сфере рекламы и брендинга были отмечены наградами. Егор Косолапов рассказал о самых интересных кейсах из своего опыта и поделился ценными советами с начинающими дизайнерами.



Егор, вы в профессии уже больше 10 лет. Расскажите, с чего вы начинали? Почему выбрали эту сферу?

Я окончил художественную школу и в 9 классе поступил в художественный лицей. Мне удалось окончить его экстерном за один год благодаря своим навыкам и бэкграунду. Кроме того, я получил красный диплом и, самое главное, первую специальность - художник-оформитель. В лицее я окончательно убедился в том, что хочу получить высшее художественное образование.

Я поступил в Магнитогорский государственный педагогический университет на ювелира, но понял, что это не моё направление. Студия Лебедева и Бюро Горбунова очень меня увлекли, и я стал изучать их проекты и различные кейсы, осваивал теорию и необходимый софт. Я перевелся на заочное отделение художественно-графического факультета, специальность «Художественное образование», чтобы больше времени уделять развитию в сфере графического дизайна.

Какое место работы стало для вас первым в сфере графического дизайна?

Впервые я попробовал себя в роли графического дизайнера в местном рекламном агентстве. В этом агентстве я погрузился в реальность дизайнерской рутины - общался с клиентами, итерировал дизайн, занимался «наружкой». Но понял, что не хочу стоять на месте и нужно развиваться.

Какие шаги вы предприняли для дальнейшего роста?

Я стал изучать вакансии в студии Лебедева и разборы тестовых заданий соискателей. Однажды решил попробовать самому откликнуться на позицию графического дизайнера. Через несколько дней я получил положительный ответ - моя работа попала в категорию лучших. Меня пригласили на собеседование в Москву, которое я успешно прошел. Этот момент я считаю поворотным в моей жизни.

Расскажите, над какими крупными проектами вы работали в Студии Лебедева?

Первый – создание навигации в Московском метро. Моя команда занималась разработкой карт местности вокруг станций метро и указателей. Благодаря этому проекту я усовершенствовал свои знания и навыки в графическом дизайне, научился работать в команде.

Второй – навигация в парке ВДНХ. Меня одним из первых направили в команду по ее созданию, так как я отлично проявил себя в схожей сфере на проекте для Московского метро. Я создавал карту паркового комплекса, включающую в себя все ключевые объекты, дорожки и зоны. Было важно создать такую навигацию, которая работала бы вкупе с другими указателями разных размеров и фактуры. Мы с командой нашли правильную последовательность действий и нам удалось ускорить процесс благодаря удобным скриптам и экшенам для программ. Я горжусь тем, что внес свой вклад в улучшение облика города и оставил свой след в его богатой истории.

Вы усовершенствовали свои навыки на позиции старшего дизайнера. Как вы продолжили развиваться?

Я продолжал работу дизайнером еще какое-то время. Но для меня это было все той же рутиной. Мне не хватало развития, я хотел создавать более крупные работы.

В качестве следующей ступени развития я выбрал для себя рекламу. Чтобы лучше разобраться в сфере, я поступил в академию коммуникаций Wordshop на факультет арт-дирекшна. Я получил высшую награду за свою дипломную работу, принял участие и победил в ежегодной «Битве рекламных школ» – конкурсе от фестиваля Red Apple 2019. А затем, по мере прохождения интервью с hr, я выбрал агентство Contrapunto (BBDO) из-за впечатляющего списка их клиентов и мировой известности. В нем я впервые стал арт-директором.

Какие проекты стали самыми яркими во время работы в BBDO?

Интереснейшим проектом стала работа с рекламной кампанией Beeline «Почитай старших», задачей которой было повышение интереса молодёжи к чтению, показывая связь между текстами современных рэперов и классиков литературы.

Мы работали с рэп-исполнителем Noize MC (Иван Алексеев, внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента). Специально для нашего ролика он написал новый трек. Я погрузился в работу рекламного арт-директора. Я занимался супервайзингом команды продакшена, соблюдении требований клиента и выполнении концепции. Затем я презентовал и согласовал результат с командой клиента. Я создал удобную структуру, реализованную с помощью нейросети.

Этот проект был отмечен многими российскими и международными наградами. Он стал одним из самых награждаемых проектов в 2020 году. Ролик собрал более 7,2 млн просмотров только на YouTube. Это позволило агентству Contrapunto стать третьим по эффективности в России, а мне - занять пятую строчку в топе лучших креативщиков РФ по версии AdPeak.

Сейчас вы работаете в рекламном и брендинговом агентстве The Clients. С какими проектами вам удалось поработать в нем?

В 2022 году мы провели рекламную кампанию для строительного торгового дома «Петрович». Эта компания – не просто магазин, а целая цифровая экосистема, которая облегчает процесс ремонта, механизмы которой мы должны были подсветить. Для этого мы придумали серию роликов, правдиво показывающие ужасные будни ремонта. В них мы раскрывали проблему и удобство ее решения с помощью каждого сервиса «Петровича». Мы визуализировали идею очень самобытно.

Также в The Clients я впервые поработал с зарубежными рынками. Это была крупная рекламная кампания для казахского застройщика BI Group. Мы преобразовали его фирменный стиль, рассказали про главные сервисы, которые выделяли компанию среди других брендов. Ее главным преимуществом стала интеграция современных технологий в жилые комплексы и продолжение заботы о жильцах и после заселения. Мы обратились к сказкам, чтобы визуализировать идею “магических” и незаметных технологий. Получился очень продуманный сторителлинг. Ролик снимался в Алматы.

Затем я работал с британской телеком-компанией To The Moon. Для нее мы разработали приложение, в котором есть и данные по сим-карте, и дебетовый аккаунт. Для нас это звучит слишком просто. Но для британского рынка это прорывное решение, так как их подход к подобным площадкам консервативен. Наша команда учла бэкграунд и специфику рынка и подготовила простой в использовании продукт.

Какие советы вы можете дать начинающим графическим дизайнерам?

Не бояться новых технологий. Они не отберут хлеб у дизайнеров. Все эти новые инструменты лишь избавляют от рутины. Вместо муторного написания текста анонса для своего нового проекта или поиска неожиданных метафор для логотипа ты можешь использовать ChatGPT.

Интересоваться чем-то за пределами дизайна и не стесняться своего недизайнерского бэкграунда. Неожиданный опыт в неожиданных сферах — это твое преимущество. Оно позволяет тебе смотреть на задачу под новым углом, вдохновляться формами и образами из далеких индустрий.

Интересоваться новыми вещами в современном дизайне. Нужно много смотреть на работу современных стилей, просматривать новые проекты ведущих студий дизайна, чувствовать тренды, пополнять свой арсенал новыми приемами и оттачивать технические навыки.

Помнить, что идея первична. Сейчас в Инстаграме (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России), Пинтересте и Бихансе уже существует огромное количество очень красивых стилей. И каждый день появляются новые тренды, подходы в оформлении, инструменты. Поэтому всегда есть соблазн пойти по пути трендов — сделать что-то актуальное и красивое, чтобы стать частью этого потока. Но тренды — вещь мимолетная. И стиль, основанный только на тренде — всегда пустой и безликий.