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В Лермонтове сточные воды незаконно сбрасывались в Острогорский ручей

Межрайонная природоохранная прокуратура Ставропольского края выявила факты незаконного сброса сточных вод в ручей, являющийся притоком реки Кумы, в городе Лермонтов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сток в ручей

Сток в ручей

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Сток в ручей

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Вода из семи ливневых стоков стекала в Острогорский ручей на протяжении 8 лет. При этом стоки не были снабжены необходимыми системами очистки, вопреки требованиям законодательства.

Ответственным лицом является администрация города, которая получила представление об устранении нарушений от прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры.

Анастасия Назарова

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