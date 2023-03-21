Ввод жилья в Нижегородской области вырос на 43%

За первые два месяца 2023 года в Нижегородской области ввели в эксплуатацию 393 тыс. кв. м жилья. Рост к уровню прошлого года составил 43,4%. Информация опубликована в единой информационной системе жилищного строительства на портале «Дом. РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего в ПФО с начала года сдали 3,9 млн кв. м жилья (+6,9%). Нижегородская область оказалась на третьем месте среди приволжских регионов по темпу роста. Лидерами стали Чувашия, где ввод жилья вырос на 48,4% (до 268 тыс. кв. м), и Татарстан (+44,9%, до 1 млн кв. м).

В России в январе-феврале в эксплуатацию ввели 20,2 млн кв. м жилья (-0,2%).

Анастасия Еремина