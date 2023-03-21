Челябинские феминистки готовят массовый пикет в защиту репродуктивных прав женщин

Участники феминистского движения в Челябинске подали в администрацию города уведомление о проведении акции в защиту врачей и репродуктивных прав женщин. Массовый пикет с числом участников до 50 человек планируется провести в сквере на Алом поле 26 марта. Уведомление опубликовано в сообществе «Уральская феминистская инициатива» в социальной сети «ВКонтакте».

Общественники указали, что это пикет направлен «против антиврачебной деятельности ультраправых организаций и потворствующей им политики властей, препятствующих нормальной реализации права женщин на аборт в Челябинске». Поводом для акции протеста стал конфликт в одной из женских консультаций Металлургического района Челябинска. Представители «Службы противоабортного социально-психологического консультирования» при Одигитриевском женском монастыре «устроили перепалку» с заведующей медучреждением из-за того, что пациенток в принудительном порядке не направляют на консультацию к психологу их службы. По данным «Уральской феминистской инициативы», основанием для этого стало соглашение о сотрудничестве между Минздравом РФ и РПЦ в рамках федеральной благотворительной программы «Спаси жизнь».

«Мы считаем недопустимым антиврачебную деятельность консервативных организаций. Мы считали и считаем аборт не убийством, а медицинской процедурой, считали и считаем запрет абортов убийством женщин. С такими движениями мы будем решительно бороться»,– говорится в сообщении челябинских феминисток.