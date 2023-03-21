Конкурс на благоустройство аллеи в Новинках приостановлен по жалобе

На благоустройство аллеи на Центральной улице в поселке Новинки Нижнего Новгорода выделили 43,4 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Подача заявок завершена, но определение победителя было приостановлено антимонопольной службой из-за жалобы гендиректора ООО «Монтажпроект» Алексея Шеберова. Он счел требования заказчика – администрации Приокского района – неправомерными и ограничивающими конкуренцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Предметом контракта является комплексное благоустройство территории. Господин Шеберов считает, что такая формулировка устанавливает узкие рамки для подрядчиков. По его словам, в конкурсе на благоустройство не могут победить участники, работающие в сфере строительства, капремонта, реконструкции, хотя эти работы «намного затратнее, технически сложнее и требуют более высокой квалификации». Жалобу гендиректора «Монтажпроект» рассматривает нижегородское УФАС.

По условиям контракта победителю предстоит уложить на аллее асфальтовые и брусчатые дорожки, устроить газон, высадить деревья и кустарники, обустроить детскую и спортивную площадки с резиновым покрытием. Завершить работы нужно до 15 июля 2023 года.

Елена Ковалева