Кубанские фермеры: агрострахование должно стать более прозрачным

Сельхозпроизводители на Кубани до сих пор не доверяют страховым компаниям. Опрошенные «Ъ-Кубань» участники рынка считают, что страховщики должны стать более прозрачными перед аграрным сообществом.

«У фермерского сообщества очень небольшой уровень доверия к страховым компаниям. Базируется он не на нынешних условиях, а на негативном опыте прошлых лет, – отметил в беседе с «Ъ-Кубань» председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров. – Было ощущение, что эта система не работает. По текущим страховым программам страховщикам нужно работать в диалоге с фермерским сообществом. Страховые компании должны быть более прозрачными с точки зрения возможности покрытия рисков. Не зная о финансовых возможностях страховщиков, мы не понимаем, какой объем потерь они могут покрыть».

Сегодня много говорят о том, что агрострахование будут увязывать с господдержкой, констатирует господин Юров. Но, по мнению эксперта, это искусственное навязывание услуг. В этом случае государство субсидирует не столько сельхозпредприятие, сколько непосредственно страховщиков. Если сельхозпроизводители не хотят страховать урожай, значит, страховые компании не дорабатывают. Но это вовсе не означает, что страхование как инструмент не нужно вообще. Просто должно быть больше прозрачности, убежден Константин Юров.

«Мы пока не пользовались агрострахованием. Не было такой необходимости. Но возможно, мы придем к тому, что застраховать свои риски», – заявил «Ъ-Кубань» генеральный директор ООО «Русское поле» Сергей Бесчастный.

Начальник отдела по управлению собственностью и инвестициями ООО «Агрофирма «Прогресс» Тамара Мурашкина рассказала, ранее на их полях случался градобой, и предприятие страховало посевы. Выплаты при наступлении страхового случая получали без всяких проблем – все согласно условиям договора. Но будут ли они страховать риски в этом году, на предприятии пока не решили.

Как ранее поясняла замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова, для стимулирования развития агрострахования предусмотрен повышенный коэффициент (1,2) субсидирования застрахованных сельхозпредприятий в рамках погектарной поддержки. В то же время производители зерновых, которые не застрахованы, получают погектарную субсидию с пониженным коэффициентом – 0,7.

О планах Краснодарского края по предоставлению массированной господдержки аграриям при приобретении страховой защиты ранее объявлял губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Ежегодные испытания непогодой – градом, засухой или подтоплениями – показали аграриям необходимость защищать свои посевы. Со своей стороны мы субсидируем аграриям затраты на данный механизм из краевого бюджета. В 2023 году на эти цели направим свыше 460 млн руб.», – сказал глава региона.

В свою очередь президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов сообщал, что на Кубани застраховано в 7 раз больше озимых посевов, чем годом ранее, а субсидии в 2023 году превысят 460 млн руб.

По данным НСА, в Краснодарском крае сейчас застраховано 595 тыс. га посевов озимых культур. Это более 30% от всей площади озимых, высеянных в крае, которая составляет около 1,8 млн га.

При этом под урожай 2022 года страховой защитой в Краснодарском крае было обеспечено только 80 тыс. га. В НСА прогнозируют, что в весеннюю посевную кампанию активность кубанских аграриев по приобретению страховых полисов вырастет.

Андрей Пугачев

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