На строительство и реконструкцию тепловых сетей направят до 207 млн рублей

МУП «Уфимские инженерные сети» (МУП УИС) по итогам запроса котировок 31 марта выберет подрядчика строительства и реконструкции тепловых сетей, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 207,7 млн руб., он будет оплачен из средств заказчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

До декабря текущего года подрядчик должен провести работы по десяти объектам, в том числе построить резервный ввод на Центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы, тепловые сети по улицам Кавказской и Мечтателей.

МУП «Уфимские инженерное сети» зарегистрировано в 2012 году. В сентябре 2022 года арбитражный суд Башкирии признал предприятие банкротом.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте