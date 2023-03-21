Осужденному за хранение наркотиков экс-полицейскому из Ростова не удалось оспорить приговор

Ростовский областной суд оставил без изменений приговор бывшему оперуполномоченному по особо важным делам управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области Амилу Зейналову, ранее осужденному за мошенничество и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Напомним, в ноябре 2021 года в Первомайский районный суд поступило дело бывшего полицейского, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ), и незаконном приобретении, хранении наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Первоначально Амил Зейналов был задержан по подозрению в получении взятки от индивидуального предпринимателя в размере 275 тыс. руб. в обмен на непривлечение к уголовной ответственности. Однако, в ходе следствия, в доме у подозреваемого были обнаружены героин и марихуана в крупном размере.

Суд признал Амила Зейналова виновным в инкриминируемых ему деяниях. После приговора защита пыталась оспорить приговор, но это не удалось. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Назарова