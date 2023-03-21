Дмитрия Сидорова назначили врио начальника УМВД России по Оренбургской области

Полковник полиции Дмитрий Сидоров назначен врио начальника УМВД России по Оренбургской области. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Предыдущий начальник УМВД по Оренбургской области Алексей Кампф теперь работает заместителем начальника УМВД России по Луганской народной республике.

Дмитрий Сидоров большую часть карьеры проработал в родной Ивановской области. В 1994 году он начал службу в должности инспектора отдела кадров регионального УВД. Далее прошел путь от инспектора группы военно-мобилизационной работы организационно-мобилизационного отдела до начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Ивановской области. В 2006 году Денис Сидоров окончил Нижегородскую академию МВД России по специальности «юриспруденция», спустя пять лет — Академию Управления МВД России.

Андрей Сазонов