Школьница из Севастополя спасла подругу от насильника

В Севастополе 11-летняя школьница Сабина Умерова спасла свою одноклассницу от нетрезвого мужчины, хватавшего девочку за руки и высказывавшего непристойные предложения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Крыму и Севастополю Фото: СУ СКР по Крыму и Севастополю

По данным следствия, днем 29 мая 2022 года нетрезвый 40-летний житель Крыма заметил двух школьниц в парке села Терновка. Мужчина предложил девочкам «провести вместе время». Получив отказ, злоумышленник стал преследовать детей и стал хватать одну из девочек за руки.

«В этот момент Сабина набросилась на развратника, оттащила его от подруги, и школьницы убежали. Уже на безопасном расстоянии Сабина позвонила в службу спасения, затем привела подругу в чувство»,— говорится в сообщении.

Нападавшего оперативно задержали. Мужчину признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности подростка и назначили ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Сабину Умерову отметили наградой СК России «За высокую гражданственность».

Анастасия Донскова

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