Бросившего в символ «Z» банку с краской жителя Ижевска осудили за дискредитацию Вооруженных сил России

В столице Удмуртии перед судом предстал 36-летний местный житель, которого признали виновным в публичной дискредитаций Вооруженных сил России и призывах к воспрепятствованию их использования (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, мужчина свою вину признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В частности, ночью 24 февраля на Центральной площади Ижевска мужчина бросил банку с красной краской для повреждения символа «Z», размещенного на здании Государственного театра оперы и балета. Таким образом, по данным суда, он пытался выразить протест и негативное отношение к спецоперации на Украине.

Суд привлек мужчину к административной ответственности и назначил штраф в размере 30 тыс. руб.