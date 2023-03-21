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В Еманжелинске назначили нового прокурора

Прокурором Еманжелинска назначен Андрей Молчан, ранее работавший заместителем прокурора Ленинского района Челябинска. 21 марта глава областного надзорного ведомства Карен Габриелян представил нового руководителя коллективу и администрации муниципалитета, сообщает прокуратура региона.

Андрей Молчан служит в органах прокуратуры с декабря 2013 года. Занимал должности помощников прокуроров Ленинского района Магнитогорска и Калининского района Челябинска. С ноября 2018 года работал заместителем прокурора Ленинского района регионального центра.

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