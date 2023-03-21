«Неометрия» рассказала, как цифровые решения позволяют увеличить продажи

Цифровая экосистема позволяет ускорять реализацию жилья

Для покупателей онлайн-сделка становится понятным инструментом, что является следствием диджитализации почти всех сфер жизни россиян, сообщила коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт на конференции «Цифровизация в девелопменте жилья, стадия «Продажи», которая прошла на площадке Российской строительной недели.

Благодаря возможности совершать удаленные сделки «Неометрии» удалось выйти с продажами новостроек за пределы домашнего региона и увеличить объемы реализации квартир. К примеру, в 2022 году доля иногородних покупателей застройщика в Новороссийске составила 96%, в Сочи – 83%, а в Краснодаре – 65%

«В Краснодарском крае, особенно в городах на побережье (в Сочи и Новороссийске), клиенты не местные. От 50% до 90% спроса — это покупатели со всех уголков России. Поэтому мы сознательно становимся драйверами различных онлайн-решений для того, чтобы максимально облегчить покупку жилья иногородними клиентами от Калининграда до Хабаровска. Часть будущих владельцев недвижимости предпочитает не приезжать на сделку или на какой-то из ее этапов, поэтому мы стараемся сделать все онлайн, чтобы покупка была максимально «бесшовной» и быстрой, а клиент чувствовал себя максимально комфортно», – сказала Ольга Нарт.

По ее словам, через год после старта внедрения цифровых решений в проектирование и строительство компании удалось значительно сократить сроки реализации, что положительно сказывается на экономике проектов, а также финансовых показателях.

По итогам голосования на портале Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), состоявшееся в ходе конференции «Цифровизация в девелопменте жилья, стадия «Продажи», эксперты обратили внимание на процессы в приемке-передаче квартир, которые необходимо перевести в цифровой формат: 42% респондентов отметили на важность цифровизации внутренней приемки квартир, 29% – учет замечаний покупателя и контроль их устранения, 24% – приглашение и запись клиентов на приемку.

«В рамках выстраивания цифровой экосистемы компания «Неометрия» реализует пилотные проекты с применением BIM при проектировании (конструктивные, инженерные решения, рабочая документация, бюджетирование), строительстве (календарный план строительства, стройконтроль, документооборот) и эксплуатации жилых комплексов. Мы идем навстречу клиентам и опережаем их потребности», – подчеркнула Ольга Нарт.

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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