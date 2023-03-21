Принципам человекоцентричности планируют обучить администраторов больниц в Удмуртии

В Удмуртии администраторов регистратур больниц начнут обучать принципам человекоцентричности в здравоохранении, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук. Всего курс пройдут более 400 специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, в рамках тренинга с работниками отработают выполнение стандартов общения, теорию и практику деструктивного диалога, а также принципы работы регистратуры как структурного подразделения больницы. Обучение будут проводить в том числе психологи Республиканского клинического центра психического здоровья и главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи минздрава региона Татьяна Байдалина.

«Рассчитываем, что в результате регистратуры наших поликлиник станут максимально профессиональными и доброжелательными»,— заявила госпожа Пинчук.