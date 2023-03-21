Председателем Общественной палаты Тюменской области переизбран Геннадий Чеботарев

Председателем Общественной палаты Тюменской области IV созыва единогласно выбран Геннадий Чеботарев, сообщили в пресс-службе правительства региона. Данную должность он занимает с 2014 года — четвертый срок подряд.

Состав нового созыва Общественной палаты обновился более чем на половину. При этом в 2,5 раза выросло количество представителей муниципалитетов, и почти втрое увеличилась доля молодежи.

Губернатор Александр Моор отметил, что в этом году члены палаты должны сформировать корпус общественных наблюдателей на выборы главы региона, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября.

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