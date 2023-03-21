Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На ремонт тротуаров в Арзамасе направили 35 млн рублей

В 2023 году на капремонт тротуаров в Арзамасе выделили 35 млн руб., сообщил мэр Александр Щелоков в Telegram-канале. Объем финансирования остался на уровне прошлого года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В порядок планируется привести тротуары на улицах Молокозаводской, Октябрьской, 9 Мая, Революции, Свободы, Мира, Пушкина, Лермонтова, Ступина, Владимирского, Красный путь, на проспекте Ленина и пешеходной части дамбы на улице Жуковского. Везде устроят бордюры и системы водоотвода.

Дороже всего в этом году обойдется ремонт тротуара на участке улицы Калинина (от улицы 9 Мая до Заводской). За 3,9 млн руб. там придется построить новую пешеходную дорожку.

Елена Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...