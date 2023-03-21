На ремонт тротуаров в Арзамасе направили 35 млн рублей

В 2023 году на капремонт тротуаров в Арзамасе выделили 35 млн руб., сообщил мэр Александр Щелоков в Telegram-канале. Объем финансирования остался на уровне прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В порядок планируется привести тротуары на улицах Молокозаводской, Октябрьской, 9 Мая, Революции, Свободы, Мира, Пушкина, Лермонтова, Ступина, Владимирского, Красный путь, на проспекте Ленина и пешеходной части дамбы на улице Жуковского. Везде устроят бордюры и системы водоотвода.

Дороже всего в этом году обойдется ремонт тротуара на участке улицы Калинина (от улицы 9 Мая до Заводской). За 3,9 млн руб. там придется построить новую пешеходную дорожку.

Елена Ковалева