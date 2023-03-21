В объективе «бабушки»

81-летняя женщина в платочке, фотографирующая Краснодар, стала звездой интернета благодаря случайному ролику. Трогательное видео, как пенсионерка снимает улицу весеннего города, за несколько дней набрало более 6 млн просмотров. Выяснилось, что «бабушку-фотографа» зовут Галина Забелина. Она является членом Союза художников России, 40 лет проработала педагогом худграфа КубГУ. Галина Константиновна начала снимать, когда приобрела для сына первый фотоаппарат. Она признается: «Фотография — это судьба и жизнь, эскизы для будущих картин». Лучшие кадры Галины Забелиной — в фотогалерее «Ъ-Кубань».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стоп-кадр из видео, которое прославило Галину Забелину в сети Фото: Любовь Кармирьян «Начало осени». Краснодар, улица Красная. 5 октября 2022 год Фото: Галина Забелина «Букет, а за окном дождь». 21 февраля 2023 год Фото: Галина Забелина Сквер Георгия Жукова в Краснодаре. 16 февраля 2023 год Фото: Галина Забелина «Снежный букет». 27 января 2023 год Фото: Галина Забелина «Большие тополя», коттеджный поселок Крепость. 27 января 2023 год Фото: Галина Забелина «Весна», улица Красная, Краснодар. 17 марта 2023 год Фото: Галина Забелина Улица Красная, Краснодар. 12 марта 2023 год Фото: Галина Забелина Коттеджный поселок Крепость. 16 февраля 2023 год Фото: Галина Забелина «Закат над полем». 16 февраля 2023 год Фото: Галина Забелина «Изморозь, утро». Коттеджный поселок Крепость. 27 января 2023 год Фото: Галина Забелина «Теплый вечер», Краснодар. 12 марта 2023 год Фото: Галина Забелина «Уходят снега», коттеджный поселок Крепость. 16 февраля 2023 год Фото: Галина Забелина «Свет и тень». 27 января 2023 год Фото: Галина Забелина «Облака ежесекундно меняются». 16 февраля 2023 год Фото: Галина Забелина Галина Забелина Фото: Галина Забелина Следующая фотография 1 / 16 Стоп-кадр из видео, которое прославило Галину Забелину в сети Фото: Любовь Кармирьян «Начало осени». Краснодар, улица Красная. 5 октября 2022 год Фото: Галина Забелина «Букет, а за окном дождь». 21 февраля 2023 год Фото: Галина Забелина Сквер Георгия Жукова в Краснодаре. 16 февраля 2023 год Фото: Галина Забелина «Снежный букет». 27 января 2023 год Фото: Галина Забелина «Большие тополя», коттеджный поселок Крепость. 27 января 2023 год Фото: Галина Забелина «Весна», улица Красная, Краснодар. 17 марта 2023 год Фото: Галина Забелина Улица Красная, Краснодар. 12 марта 2023 год Фото: Галина Забелина Коттеджный поселок Крепость. 16 февраля 2023 год Фото: Галина Забелина «Закат над полем». 16 февраля 2023 год Фото: Галина Забелина «Изморозь, утро». Коттеджный поселок Крепость. 27 января 2023 год Фото: Галина Забелина «Теплый вечер», Краснодар. 12 марта 2023 год Фото: Галина Забелина «Уходят снега», коттеджный поселок Крепость. 16 февраля 2023 год Фото: Галина Забелина «Свет и тень». 27 января 2023 год Фото: Галина Забелина «Облака ежесекундно меняются». 16 февраля 2023 год Фото: Галина Забелина Галина Забелина Фото: Галина Забелина