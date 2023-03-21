В объективе «бабушки»

81-летняя женщина в платочке, фотографирующая Краснодар, стала звездой интернета благодаря случайному ролику. Трогательное видео, как пенсионерка снимает улицу весеннего города, за несколько дней набрало более 6 млн просмотров. Выяснилось, что «бабушку-фотографа» зовут Галина Забелина. Она является членом Союза художников России, 40 лет проработала педагогом худграфа КубГУ. Галина Константиновна начала снимать, когда приобрела для сына первый фотоаппарат. Она признается: «Фотография — это судьба и жизнь, эскизы для будущих картин». Лучшие кадры Галины Забелиной — в фотогалерее «Ъ-Кубань».
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