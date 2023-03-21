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В объективе «бабушки»

Краснодар глазами прославившейся в сети 81-летней фотохудожницы Галины Забелиной

81-летняя женщина в платочке, фотографирующая Краснодар, стала звездой интернета благодаря случайному ролику. Трогательное видео, как пенсионерка снимает улицу весеннего города, за несколько дней набрало более 6 млн просмотров. Выяснилось, что «бабушку-фотографа» зовут Галина Забелина. Она является членом Союза художников России, 40 лет проработала педагогом худграфа КубГУ. Галина Константиновна начала снимать, когда приобрела для сына первый фотоаппарат. Она признается: «Фотография — это судьба и жизнь, эскизы для будущих картин». Лучшие кадры Галины Забелиной — в фотогалерее «Ъ-Кубань».

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Стоп-кадр из видео, которое прославило Галину Забелину в сети

Стоп-кадр из видео, которое прославило Галину Забелину в сети

Фото: Любовь Кармирьян

«Начало осени». Краснодар, улица Красная. 5 октября 2022 год

«Начало осени». Краснодар, улица Красная. 5 октября 2022 год

Фото: Галина Забелина

«Букет, а за окном дождь». 21 февраля 2023 год

«Букет, а за окном дождь». 21 февраля 2023 год

Фото: Галина Забелина

Сквер Георгия Жукова в Краснодаре. 16 февраля 2023 год

Сквер Георгия Жукова в Краснодаре. 16 февраля 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Снежный букет». 27 января 2023 год

«Снежный букет». 27 января 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Большие тополя», коттеджный поселок Крепость. 27 января 2023 год

«Большие тополя», коттеджный поселок Крепость. 27 января 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Весна», улица Красная, Краснодар. 17 марта 2023 год

«Весна», улица Красная, Краснодар. 17 марта 2023 год

Фото: Галина Забелина

Улица Красная, Краснодар. 12 марта 2023 год

Улица Красная, Краснодар. 12 марта 2023 год

Фото: Галина Забелина

Коттеджный поселок Крепость. 16 февраля 2023 год

Коттеджный поселок Крепость. 16 февраля 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Закат над полем». 16 февраля 2023 год

«Закат над полем». 16 февраля 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Изморозь, утро». Коттеджный поселок Крепость. 27 января 2023 год

«Изморозь, утро». Коттеджный поселок Крепость. 27 января 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Теплый вечер», Краснодар. 12 марта 2023 год

«Теплый вечер», Краснодар. 12 марта 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Уходят снега», коттеджный поселок Крепость. 16 февраля 2023 год

«Уходят снега», коттеджный поселок Крепость. 16 февраля 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Свет и тень». 27 января 2023 год

«Свет и тень». 27 января 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Облака ежесекундно меняются». 16 февраля 2023 год

«Облака ежесекундно меняются». 16 февраля 2023 год

Фото: Галина Забелина

Галина Забелина

Галина Забелина

Фото: Галина Забелина

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Стоп-кадр из видео, которое прославило Галину Забелину в сети

Фото: Любовь Кармирьян

«Начало осени». Краснодар, улица Красная. 5 октября 2022 год

Фото: Галина Забелина

«Букет, а за окном дождь». 21 февраля 2023 год

Фото: Галина Забелина

Сквер Георгия Жукова в Краснодаре. 16 февраля 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Снежный букет». 27 января 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Большие тополя», коттеджный поселок Крепость. 27 января 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Весна», улица Красная, Краснодар. 17 марта 2023 год

Фото: Галина Забелина

Улица Красная, Краснодар. 12 марта 2023 год

Фото: Галина Забелина

Коттеджный поселок Крепость. 16 февраля 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Закат над полем». 16 февраля 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Изморозь, утро». Коттеджный поселок Крепость. 27 января 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Теплый вечер», Краснодар. 12 марта 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Уходят снега», коттеджный поселок Крепость. 16 февраля 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Свет и тень». 27 января 2023 год

Фото: Галина Забелина

«Облака ежесекундно меняются». 16 февраля 2023 год

Фото: Галина Забелина

Галина Забелина

Фото: Галина Забелина

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