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Госэкспертиза одобрила проект реконструкции ансамбля сооружений Цимлянского гидроузла

Проект капитального ремонта ансамбля сооружений Шлюза №14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина, являющегося объектом культурного наследия, получил одобрение государственной экспертной организации. Информация об этом содержится в реестре заключений Главгосэкспертизы.

Фото: wikivoyage.org

Фото: wikivoyage.org

Согласно информации реестра, работы будут проходить на фасадах сооружения и Монументе в честь соединения пяти морей, возведенном в 1952 году скульптором Волковым.

Подготовило проект ООО «Лиммат», а застройщиком выступает ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей».

Анастасия Назарова

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