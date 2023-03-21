Госэкспертиза одобрила проект реконструкции ансамбля сооружений Цимлянского гидроузла

Проект капитального ремонта ансамбля сооружений Шлюза №14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина, являющегося объектом культурного наследия, получил одобрение государственной экспертной организации. Информация об этом содержится в реестре заключений Главгосэкспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikivoyage.org Фото: wikivoyage.org

Согласно информации реестра, работы будут проходить на фасадах сооружения и Монументе в честь соединения пяти морей, возведенном в 1952 году скульптором Волковым.

Подготовило проект ООО «Лиммат», а застройщиком выступает ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей».

Анастасия Назарова