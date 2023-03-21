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Коммерсантъ FM
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Правительство Аргентины взяло под временный контроль «дочку» итальянской Enel

Правительство Аргентины приняло решение взять под временный контроль энергетическую компанию Edesur, принадлежащую итальянской Enel. Соответствующее распоряжение регулятора ENRE было опубликовано в «Официальном бюллетене Аргентинской Республики» и вступило в силу сегодня, 21 марта.

Фото: Agustin Marcarian, Reuters

Фото: Agustin Marcarian, Reuters

Как сообщается, решение властей связано с регулярными и масштабными отключениями электроэнергии в столице страны Буэнос-Айресе и его окрестностях. Кроме того, как заявил министр экономики страны Серхио Масса, на решение властей повлияли сообщения, что итальянский владелец компании намерен ее продать.

«Мы больше не можем мириться с повторением ситуаций, через которые прошли тысячи аргентинцев за последние 15 дней,— заявил министр.— Последние 15 дней всю повестку дня в стране формировали картины того, как магазины выбрасывают испортившийся товар, как в домах нет света и воды». По его словам, власти не намерены вмешиваться в непосредственную деятельность компании, но будут проверять соблюдение ею своих обязательств по контракту с государством.

Правительство будет контролировать деятельность компании в течение 180 дней. С сегодняшнего дня внешним аудитором Edesur станет мэр Авельянеды (пригород Буэнос-Айреса) и бывший министр территориального развития Аргентины Хорхе Феррареcи. Каждые десять дней он будет представлять властям отчеты о деятельности компании и выполнении ею своих обязательств.

Перебои в электросетях Аргентины вызваны летней жарой и засухой, которая тянется еще с конца 2022 года. В феврале Министерство экономики страны уже оштрафовало Edesur за отключения электроэнергии на 1 млрд песо ($5,2 млн). Теперь же, как следует из слов министра, на которого ссылается газета La Nacion, с компании взыщут еще 2,7 млрд песо в качестве компенсации гражданам и компаниям. На прошлой неделе, кроме того, было заведено уголовное дело по обвинениям в оставлении людей в беспомощном состоянии и недобросовестном управлении компанией. Топ-менеджерам компании запрещено покидать территорию Аргентины.

О реакции аргентинской компании ничего не сообщается.

Кирилл Сарханянц

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