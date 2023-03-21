Китайский регулятор обвинил бывшего главу Tsinghua Unigroup в коррупции

В понедельник, 20 марта, Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД) Коммунистической партии Китая сообщила об обвинениях в отношении мажоритарного акционера и бывшего главы китайского разработчика технологий и производителя чипов Tsinghua Unigroup Чжао Вэйго. ЦКПД обвинила его в коррупции, а также в том, что он «управлял государственной компанией как своей собственностью». По ее данным, господин Чжао передавал прибыльные активы в управление своим родственникам и друзьям, приобретал товары и услуги у связанных с ним компаний по ценам, «существенно превышающим рыночные» и т. д.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Теперь ЦКПД передаст дело в прокуратуру, которая должна выдвинуть против господина Чжао официальные обвинения. Он был арестован в июле прошлого года, тогда в его отношении началось расследование. Tsinghua Unigroup — одна из крупнейших технологических компаний Китая, созданная в 1988 году холдингом Tsinghua Holdings, принадлежащим исследовательскому Университету Цинхуа. Проблемы у Tsinghua Unigroup начались в 2016 году, а в 2021-м компания вынуждена была начать процедуру банкротства, когда сумма ее долга превысила $31 млрд.

Китайские власти активно инвестируют в местную разработку и производство полупроводников в условиях американских санкций, затрудняющих доступ китайских компаний к чипам. В 2019 году Китай создал фонд поддержки этой отрасли на $29 млрд.

Яна Рождественская