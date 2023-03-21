Больше 21 млн единиц посадочного материала заготовили в лесных питомниках Удмуртии

В 2022 году в 12 лесных питомниках Удмуртии вырастили более 21 млн единиц посадочного материала. Регион по заготовке лесных семян оказался в тройке лидеров, уступив Нижегородской области и Татарстану, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Так, по словам министра природных ресурсов республики Дениса Удалова, в прошлом году было собрано 155,35 т шишек сосны и ели. В результате их обработки получено получили 1 414,6 кг семян. «Все они были сформированы в 35 партий и направлены на проверку в лабораторию на лесосеменной контроль для получения удостоверения о качестве»,— рассказал господин Удалов.

В настоящее время в лесосеменном фонде Удмуртии хранится более 3 т семян лесных растений. Это защита на случай неурожайных лет и важный ресурс для лесовосстановительных мероприятий.