Написать будущее

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о совместном проекте благотворительной организации с производителем принадлежностей для письма.

«Под лозунгом «Защищать. Обучать. Расширять возможности» Right To Play ежегодно меняет к лучшему жизни более 1,5 млн детей. В рамках нашего партнерства с гуманитарной организацией выпущена новая серия Montegrappa Solidarity Edition, соединяющая радость грамотности с даром обучения»,— так анонсирует новый проект специализирующаяся на принадлежностях для письма итальянская компания Montegrappa.

Более 20 лет Right to Play помогает детям в самых кризисных регионах. Новая серия Montegrappa Solidarity Edition — дань уважения работе некоммерческой организации. На корпусе, изготовленном из фирменного материала с забавным названием «монтеграппит», солнечные полосы света символизируют нераскрытый потенциал детей и подчеркивают власть социума формировать их будущее.

В этом году Right to Play делает особенный акцент на организации доступного образования для девочек. Помочь этому можно и покупкой ручки из тематической серии, которые продаются за сумму от €490. Прибыль обещают перечислить в Right to Play.