Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о первой в мире женщине-дипломате, в том числе о ее отношении к работе и любви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Сегодня отправляемся на Ленинский проспект — к дому номер 11, за который архитектор Иван Жолтовский в середине прошлого века получил Сталинскую премию. Здесь проживало много известных людей, но самой знаменитой из них была, конечно, первая женщина-министр и первая женщина-посол Советского союза Александра Михайловна Коллонтай. Первая не только в СССР, но и во всем мире. Не так давно на доме появилась даже мемориальная доска, ей посвященная.

Вся ее жизнь опровергает известное мнение о том, что красивая женщина не может быть умной, и наоборот. В юности она была одержима чувствами, влюбляла в себя мужчин. Один из ее женихов даже застрелился после того, как она ему отказала. Смеялась над ревностью, призывала к свободной любви до тех пор, пока не влюбилась сама в легендарного матроса Павла Дыбенко, который стал потом наркомом по морским делам и был моложе ее на 17 лет. Прошло совсем немного времени, и она узнала и муки ревности, и отчаяние.

Вполне возможно, что именно поэтому в 1922 году «Валькирия революции», как называл ее Лев Троцкий, обратилась к Иосифу Сталину с просьбой отправить ее на край света. Здесь нужно учесть ее образование и блестящее знание языков. В общем, с этого момента началась дипломатическая служба Александры Коллонтай — Норвегия, Мексика, Швеция. Заслуги ее, особенно во времена ВОВ, переоценить сложно. Хотя Сталин маниакально подозревал ее в шпионаже. Одним из доводов был и тот, что Александра Михайловна — женщина любвеобильная и в минуты интимной близости может лишнего сболтнуть…

А вот депутаты норвежского Стортинга дважды выдвигали ее на получение Нобелевской премии мира. Наши женщины во многом именно ей обязаны оплачиваемым декретным отпуском, детскими садами. Можно сказать, что и праздник 8 марта в Россию привезла она. Напоследок пара ее лозунгов: «Жены, дружите с возлюбленными своего мужа». Или еще: «Хорошая жена сама подбирает подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует жене своих товарищей».