В Татарстане начали работать спасательные посты на воздушных подушках

В Татарстане с сегодняшнего дня стали круглосуточно работать спасательные посты на судах на воздушных подушках. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сказал глава МЧС региона Рафис Хабибуллин.

По его данным, всего в настоящее время в Татарстане работают десять постов. Они организованы в Казани, в Набережных Челнах, в Алексеевке, Зеленодольске Камском Устье, Лаишево, Мензелинске, Нижнекамске и Чистополе. Данный вопрос уже взят на особый контроль в МЧС.

"Ъ-Казань"