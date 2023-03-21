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Коммерсантъ FM
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«Постепенно девелоперы восполняют дефицит»

Светлана Бардина — об ограниченном предложении пентхаусов

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему снизилось число пентхаусов в сегменте премиального жилья.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Нередко такие уникальные преимущества, как камины и приватные террасы, обычно встречающиеся в домах премиум- и элитного класса, можно увидеть в новостройках бизнес-сегмента. Иногда террасы представлены даже и в массовом сегменте. Особое же предложение высокобюджетной недвижимости — пентхаусы. В экспозиции массовых новостроек Москвы такого формата жилья нет, и столь эксклюзивные лоты в принципе не характерны для проектов эконом- и комфорт-классов.

Но реже теперь встречаются такие апартаменты и в премиальном классе. За 12 месяцев объем предложения формата сократился почти на 40%. По данным аналитиков компании Regions Development, в городе сейчас представлено в реализации около 30 таких лотов в восьми новостройках. Год назад их было в продаже более 50 в 15 жилых комплексах. В других же дорогих классах число таких предложений, наоборот, значительно подросло.

Эксперты отмечают, что несмотря на то, что премиальные пентхаусы стали дефицитным предложением, эта ситуация не носит системный характер. Такие квартиры и апартаменты по-прежнему предусмотрены в квартирографии многих дорогих проектов. Но застройщики, рассчитывая на отложенный спрос, зачастую выводят их на рынок лишь незадолго до ввода комплексов в эксплуатацию и по более высокой цене.

Сейчас на первичном рынке доля готовых и почти готовых премиальных проектов составляет менее 23%, тогда как в бизнес-классе этот показатель в пределах 32,5%, а в элитном сегменте — около 53%. Именно этим, по мнению экспертов, и объясняется текущий небольшой объем предложения пентхаусов премиум-класса. Но все же постепенно девелоперы восполняют дефицит.

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