При строительстве школы в Саратовской области могло быть похищено более 500 млн рублей

В Саратовской области более 500 млн руб. могли быть похищены при строительстве школы. Как сообщает Главная военная прокуратура, преступление выявлено по результатам проверки прокуратуры Саратовского гарнизона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

По итогам проверки выяснилось, что в ноябре 2021 года одна из московских строительных компаний получила контракт на строительство школы. Подрядчик получил аванс около 540 млн руб., из которых по договору было освоено не более 35 млн руб. Остальные средства, как полагает следствие, были перечислены на счета фиктивных субподрядчиков и аффилированных предпринимателей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенное организованной группой и повлекшее тяжкие последствия).

Речь идет о школе № 24 в поселке Шиханы-2 в Вольском районе Саратовской области. В ноябре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Шиханы-2 говорил, что с подрядчиком был заключен договор на 800 млн руб., и он получил аванс 600 млн руб. при том, что у компании 12 млрд руб. долгов перед различными контрагентами.

«Эксперименты с подрядчиком, когда в результате торгов жулики приходят, не продвигают нас к решению задачи, а наоборот. И затраты, и время теряем», — заявил тогда господин Володин.

По информации «Ъ-Средняя Волга», договор был заключен с ООО «СД АТРИУМ», хотя в «СПАРК-Интерфакс» такой госконтракт с этим ООО не указан.

Сергей Петунин