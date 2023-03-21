Реновацией здания швейной фабрики «Александрия» в центре Краснодара займется команда проекта «Даль»

Междисциплинарная команда проекта «Даль» будет заниматься реновацией здания бывшей швейной фабрики «Александрия» на пересечении улиц Гоголя и Седина в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба администрации краевой столицы.

На месте здания появится новое общественное пространство. Разработчик проекта Александр Пчелинцев отмечает, что внутренний двор может быть успешно использован под бизнес-решения.

Также пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что здание было продано в результате реорганизации ЗАО «Александрия», вырученные средства пойдут на новое оборудование и расширение производства.

Олег Исаев

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