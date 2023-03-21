В Кургане осудили экс-сотрудника правоохранительных органов, насмерть сбившего ребенка

Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу бывшего сотрудника правоохранительных органов, насмерть сбившего ребенка на автомобиле. Ему назначено два года лишения свободы в колонии-поселении, сообщают в прокуратуре региона. По данным СМИ, фигурант являлся сотрудником Росгвардии.

Установлено, что 25 июня 2020 года сотрудник силовой структуры ехал на автомобиле Lada Granta по улице Пушкина в Кургане с превышением скорости (более 83 км/ч). Он не учел предупреждающий знак «Опасный поворот» и столкнулся с выехавшим со второстепенной дороги малолетним велосипедистом. Ребенок скончался на месте ДТП.

Проведенные в ходе следствия автотехнические экспертизы подтвердили, что водитель нарушил правила дорожного движения и имел возможность избежать столкновения. Обвиняемый вину не признал.