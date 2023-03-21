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В Ростовской области вступил в силу нерестовый запрет на рыбалку

Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству ввело запрет на ловлю рыбы в водоемах Ростовской области в период нереста. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Согласно информации пресс-службы, с 15 марта по 30 апреля введен запрет на лов тарани и плотвы в водах Азовского моря, Таганрогского залива и в Дону ниже Цимлянской плотины. С 1 по 30 апреля нельзя ловить кефаль, а с 15 апреля по 15 июня запрещена добыча рыбца.

Также с 1 апреля по 31 мая в реках Аксай, Тузлов, Грушевка, в ерике Караич, реке Черкасской с Махинским лиманом, реке Койсуг запрещена ловля любой рыбы. С момента таяния льда и до 30 июня запрещена добыча рыбы в реке Маныч от устья до Усть-Манычского гидроузла.

«Нерестовый запрет вводится, чтобы подводные обитатели могли спокойно дать потомство»,— отмечается в сообщении пресс-службы администрации донской столицы.

Анастасия Назарова

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