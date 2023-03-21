Челябинский депутат Госдумы Владимир Бурматов отчитался о доходах за 2022 год

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов («Единая Россия») сообщил в своем telegram-канале, что подал ежегодную декларацию о доходах и имуществе. Общая сумма декларируемого дохода за 2022 год, по его словам, составила 6 331 984 руб. 67 коп.

Перечень объектов, находящихся в собственности депутата, с прошлого года не изменился: однокомнатная квартира в Челябинске, автомобиль 2018 года (в предыдущей декларации был указан Cadillac Escalade) и служебное жилье во временном пользовании в период исполнения полномочий депутата.

«За рубежом ни счетов, ни имущества никогда не имел, не имею и не планирую иметь»,- добавил парламентарий.

С 1 марта действует закон о публикации обезличенных деклараций депутатов. Информация будет публиковаться в форме статистики без персональных данных. До этого депутаты и сенаторы обязаны были отчитываться о доходах и имуществе до начала апреля.